Arezzo, 3 aprile 2025 – Sansepolcro , inaugurate le fiere di Mezzaquaresima

Sansepolcro ha ufficialmente dato il via alle Fiere di Mezzaquaresima 2025, atteso appuntamento che animerà la città dal 3 al 6 aprile. Con il consueto entusiasmo, questa storica manifestazione ha aperto le porte a visitatori e operatori del settore, trasformando il centro cittadino in un crocevia di commercio, artigianato, gastronomia e innovazione.

La foto di rito con Amministrazione comunale ed enti organizzatori a Porta Fiorentina ha sancito l’inizio di quattro giorni intensi, durante i quali gli espositori accoglieranno il pubblico con una vasta selezione di prodotti, dalle eccellenze locali agli articoli di artigianato e hobbistica. Grande successo per gli spazi dedicati all’alimentare, che anche quest’anno si confermano un punto di riferimento: le Fiere, infatti, offrono un'ampia varietà di sapori, con l’area street food in Piazza Torre di Berta, che propone specialità regionali e internazionali. Ampio spazio dedicata al mondo del settore agricolo che anche quest’anno fin dalle prime ore ha attirato moltissimi visitatori.

Le bancarelle e gli stand sono stati disposti in un percorso più ampio che tocca Piazza Gramsci, Via XX Settembre, Piazza Torre di Berta, Via Matteotti, Porta Fiorentina, Viale Diaz, Via Aggiunti e Viale Vittorio Veneto, con quest’ultimo che ospita le aree dedicate all’artigianato e agli hobbisti. Il Foro Boario, come da tradizione, è riservato alla fiera del bestiame, un appuntamento curato dall’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Ricordiamo la novità di questa edizione, ovvero la creazione dell’Area Pet, in programma per l’ultimo giorno della fiera, il 6 aprile, in Viale Vittorio Veneto: uno spazio interamente dedicato agli animali domestici, con stand informativi, adozioni e iniziative per la cura e il benessere degli amici a quattro zampe.

A completare il ricco programma delle Fiere di Mezzaquaresima, il Palco Fiera di Largo Caponnetto, Borsellino e Falcone accoglierà esibizioni e dimostrazioni delle realtà sportive e artistiche locali, coordinate da Antonello Antonelli, nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, il Luna Park allestito nel parcheggio del Palazzetto dello Sport continuerà a regalare divertimento a grandi e piccoli.

Sansepolcro è pronta ad accogliere il pubblico con quattro giorni di festa, scoperte e intrattenimento.