San Leo da vivere, sabato 1° giugno alle 19:30 l’inaugurazione

Arezzo, 31 maggio 2024 – Sabato 1° giugno alle 19:30 l’inaugurazione alla presenza degli assessori del Comune di Arezzo Alessandro Casi e Federico Scapecchi, il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze Arezzo Catiuscia Fei, il direttore generale della banca di Anghiari e Stia Roberto Romei e i commercianti della zona. Ecco cosa c’è da sapere

San Leo è pronto per una serata indimenticabile all'insegna del divertimento e della convivialità. Sabato 1° giugno alle 19:30, prenderà il via “San Leo da Vivere”, la grande festa alle porte di Arezzo organizzata da Confcommercio con il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e con il contributo di Banca Anghiari e Stia.

Al taglio del nastro saranno presenti gli assessori del Comune di Arezzo Alessandro Casi e Federico Scapecchi, il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, il direttore generale della banca di Anghiari e Stia Roberto Romei e una delegazione di commercianti della zona.

A partire dalle 17:00 e fino a mezzanotte, i negozi locali offriranno sconti e promozioni speciali. La cartolibreria Creattività proporrà uno sconto del 10% su zaini e astucci, accompagnato da una sfilata e una pesca a premi per i più piccoli. Harmony presenterà le sue nuove collezioni, mentre Tocco di Luce si occuperà del truccabimbi e degli artisti di strada. Euroidee offrirà promozioni su tutti gli articoli, e Giardino Fiorito incanterà con un corner artistico floreale "Show Flower".

La serata sarà animata da spettacoli musicali che coinvolgeranno il pubblico con la live music dei Beatles Style, la voce di Stefano Fratini alla macelleria di San Leo e i ritmi della Band 23. Saranno organizzati anche spettacoli di ballo e intrattenimento di gruppo, con Zumba Party e Dance bimbi, stage di salsa e bachata con Michela Albiani Dance Academy e una grande fiesta latina.

Gli appassionati di buon cibo potranno gustare specialità locali presso la Macelleria di San Leo, che offrirà bistecche alla griglia, asado e wurstel, e la Fattoria di San Leo, che proporrà vini e prodotti tipici. La Panetteria Serafini, Bon Bon della Frutta, il Circolo Il Leone e il Circolo Acli di San Leo delizieranno i partecipanti con formaggi, salumi, pizza, panini, cocktail e birra. L'oratorio di San Leo debutterà con maccheroni al ragù di chianina e fritti misti. L'area Streetfood lungo la statale 69, chiusa al traffico per l'occasione, sarà un tripudio di colori e sapori con food truck come Twist Arezzo, il Furgoncino di Mario, Tuttobuonosenzaglutine, il Birrificio San Girolamo e i sughi della Marika.

Per i più piccoli ci sarà un'area giochi con gonfiabili, playground, pesca, truccabimbi, palloncini e zucchero filato. La Banda dei Piccoli Chef organizzerà laboratori creativi di cucina dalle 17:00 alle 24:00, sotto la supervisione della dottoressa Barbara Lapini.

Non mancheranno esposizioni storiche del Vespa Club Arezzo e delle Harley Davidson, che aggiungeranno un tocco di fascino vintage per grandi e piccini. Sarà presente anche uno stand di promozione del laboratorio di agricoltura sociale "Fior di Carota", nato su iniziativa della Futura Impresa Sociale SCS. Questo laboratorio non si occupa solo della coltivazione di ortaggi, ma promuove anche l'inclusione, l'empowerment e il benessere delle persone con disabilità o dipendenze, offrendo loro un'opportunità di riscatto e indipendenza.