Arezzo, 6 maggio 2025 – Giorgio Castagna chiude con “Boca” la rassegna Z Generation meets Theatre

Ultimo spettacolo per la rassegna aretina che porta il teatro alle nuove generazioni con appuntamento al Teatro Virginian nel racconto di “Boca - Storie di genovesi, anarchici e calciatori”.

Ultimo appuntamento in teatro per la fortunata rassegna Z Generation meets Theatre, con il teatro contemporaneo protagonista del racconto alle nuove generazioni. Giovedì 8 maggio, presso il Teatro Virginian di Arezzo, a conquistare gli spettatori della generazione zeta, ma non solo, sarà lo spettacolo “Boca – Storie di genovesi, anarchici e calciatori” di e con Giorgio Castagna con la regia di Giuliano Bonanni. L’evento è prodotto da Turcaret Teatro / ass. Luigi Candoni / La Filostoccola con il sostegno di Officine della Cultura. L’inizio è fissato per le ore 21:00.

Nel 2021 crolla il cimitero di Camogli e 415 bare finiscono nel mare. Una tragedia, ma anche un grande spettacolo. Un’intera comunità di naviganti, marinai, portuali, finiscono per mare e decidono di compiere l’ultimo viaggio, destinazione Buenos Aires. Da questa vicenda parte il racconto dei migranti liguri che arrivano a fine ‘800 nel quartiere della Boca. Un quartiere pieno di migranti, una polveriera che darà vita a movimenti anarchici, alla Repubblica della Boca e alla fondazione della più grande squadra di calcio del Sud America, il Boca Juniors, per tornare poi a rivedere la terra natia, Genova. Una storia di utopie, capitalismo, comunità e riscatto sociale. Così Giorgio Castagna: «Date le coordinate non ci resta che partire, perché come recita il detto genovese: “Con o bon tempo semmo tûtti maina”, “Con il bel tempo, siamo tutti marinai”».

Biglietti: intero € 10, ridotto € 8 over 65, abbonati stagioni Rete Teatrale Aretina, ridotto under 30 € 5. Info e prenotazioni ai numeri 334 3385046 – 349 5299372 oppure in Via de’ Redi n. 12, Arezzo, sede del Teatro Virginian. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dello spettacolo.

Z Generation meets Theatre è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo realizzato con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze. Realizzato infine in collaborazione con Rete Teatrale Aretina, RAT Residenze Artistiche Toscane, Libera Accademia del Teatro e La Filostoccola. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.