Sagre di settembre in Toscana: cacciucco, polenta e non solo. Dove andare

Firenze, 31 agosto 2023 – Con l’arrivo di settembre tornano gli appuntamenti con le sagre. Sono tante in tutta la Toscana, dove gustare prelibatezze e sapori autentici del territorio. Ecco la nostra guida.

Firenze, Fierucola del pane

Corsi di panificazione naturale, uno spettacolo dedicato alla coltivazione del grano, pani di ogni tipo realizzati da agricoltori-contadini locali con grani antichi e da agricoltura biologica: sabato 2 e domenica 3 settembre in piazza SS Annunziata (dalle 9 alle 19) torna la Fierucola del Pane, la manifestazione che promuove la filiera corta della panificazione organizzata dall’Associazione La Fierucola Aps.

La due giorni rispecchia l’esemplificazione del vero mercato sostenibile e a basso impatto ambientale. In piazza saranno presenti contadini-fornai, provenienti da tutta Italia, che per i loro trasformati, utilizzano farine di grani antichi autoprodotte, coltivati in maniera biologica. In questa edizione dedicata al pane sarà possibile conoscere i grani antichi macinati a pietra, osservare l’arte della panificazione, scoprire le farine lavorate con pasta madre, in particolare quelle di segale, gli impasti cotti nel forno a legna e non ultimo assaggiare pani dai mille colori, profumi e forme.

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Paolo Paciello e Katia Massari, del forno artigianale di montagna "La terra del pane”, giovani panificatori specializzati nella lavorazione della farina di segale, direttamente dalla Val d’Aosta. Sia sabato che la domenica sarà possibile partecipare a corsi gratuiti di panificazione naturale (ingresso libero).

Festa del Perdono a Figline Valdarno, il programma

A Vicchio la Festa del tortello, porcino e cinghiale

Inizia questo fine settimana nella location lacustre della zona del Mugello, per proseguire poi durante tutti i weekend di settembre, la Festa del tortello, porcino e cinghiale a Vicchio al Lago Viola. Un’ottima occasione per gustare prelibatezze gastronomiche tipiche del territorio mugellano. Tra i piatti da assaggiare, i tortelli fatti a mano, peposo di cinghiale, bistecche alla fiorentina, primi al ragù di carne e di cinghiale, porcini fritti e ficattole. La festa si svolge all’interno del Lago Viola in locali sia all’aperto che al chiuso. Piacevolmente immersi nel verde e nella natura, si può approfittare dell’occasione anche per farsi rilassanti passeggiate all’aria aperta. Apertura della cucina tutte le sere a cena dal giovedi alla domenica, sabato e domenica anche a pranzo. Per informazioni e prenotazioni:350.1933619 – 366.1500599.

Sagra del tartufo al Girone a Fiesole

Fino al 24 settembre al Girone, frazione del Comune di Fiesole, si svolge la 39esima edizione della mitica Sagra del Tartufo. Appuntamento nei locali del Circolo Arci Il Girone. Nel menù ovviamente ci sono tante specialità a base di tartufo, lo sformato di funghi con salsa al parmigiano, come antipasti tartare di manzo, come primi come lasagne bianche, tortelli o taglierini, come secondi bistecca, hamburger, uova al forno, oppure la pizza. Tutti piatti impreziositi dal tartufo. E c’è anche la burratina con prosciutto crudo, il baccalà al vapore con crema di zucchine e la pappa al pomodoro. Stand gastronomici serviranno tutte le sere la cena su due turni: alle 19 e 30 e alle 21 e 15. La prenotazione è fortemente consigliata telefonando al 331 4480285 (solo tra le 16 e le 18) o visitando il sito sagratartufo.octotable.com.

Festa a Molino del Piano (Firenze)

Festa della Musica e dello Sport, fino a domenica, nei giardini del circolo La Torretta a Molino del Piano, frazione di Pontassieve. In programma spettacoli divertenti, spazio giovani con intrattenimenti, giochi per bambini nel parco e buona cucina. Il 31 agosto dalle 21,30, con ingresso libero, riflettori puntati sulla magica danza egiziana e a seguire il tango argentino con canzoni d'autore e coinvolgimento del pubblico. Il 1 settembre, sempre alle 21,30, esibizione della scuola di danza La Fenice che allieterà grandi e piccini con belle scenografie. Il 2 settembre ballo liscio e di gruppo con musica dal vivo di brani celebri, sul palco il complesso i Montuschi. Domenica 3 settembre grande festa finale con presentazione delle squadre di calcio della Molinense. Tutte le sere dalle 19.30 pizzeria e ristorante nel Boschetto con specialità di pesce e carne alla griglia, insieme alla tradizionale casina dei dolci. La manifestazione è organizzata dalla Filarmonica Puccini e dalla Us Molinense, grazie al sostegno di tanti volontari.

A Pozzolatico (Firenze) la sagra del fritto misto

Fino al 3 settembre torna, per il dodicesimo anno consecutivo. È organizzata dal Centro Storico Lebowski. Presso l’area eventi del CRC di Pozzolatico si potranno gustare i piatti della cucina locale, e non manca la buona musica. Nel menu si parte dagli antipasti, e nella vasta scelta ci sono marinata di acciughe, affettati di mare, tartare di tonno e la tradizionale caprese. Tra i primi sarà possibile assaggiare: ravioli alla cernia con pomodorini e basilico, tagliolini alla bottarga di muggine e zucchine, chitarra alla pescatore con cozze, vongole, gamberi e calamari, fusilli al pesto e penne al pomodoro per i più piccoli. I secondi a base di pesce: frittura di baccalà e patatine, polpette di pesce e maionese agli agrumi, frittura mista, tagliata di tonno alla brace, grigliata di gamberoni, pesce fresco alla brace, tagliata di pesce spada semi affumicato alla brace. E c’è anche la possibilità di asporto.

A San Godenzo (Firenze) il 'Bierfest'

Il Parco degli Alpini di San Godenzo ospita per due giorni il 'Bierfest' e si trasforma in uno splendido ambiente tirolese, animato da un villaggio di personaggi vestiti con i tipici costumi. Le serate saranno accompagnate da tanta musica, divertimento e intrattenimenti vari. In questo fine settimana ecco i protagonisti delle magiche serate: venerdì 1 settembre evento eccezionale con sul palco "Luca Guaraldi, tribute Elton John" personaggio di grande richiamo dopo la partecipazione a Canale 5 da Maria De Filippi. Sabato 2 settembre finale del 'Bierfest' con il botto: si ballerà tutta la sera con una band tirolese, la "Spritz Band" con musiche tradizionali fino alla disco story. Ogni sera canzoni e brani celebri durante la cena e dopo lo spettacolo, con musica di ottimo livello a cura di alcuni dj. Di rilievo anche l'aspetto gastronomico con cene che prevedono menù con le migliori specialità tirolesi: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzle e tanto altro, con spazio per i dolci. E fiumi di birra a volontà: chiara, rossa, weiss e a caduta. Un appuntamento da non perdere nella splendida scenografia paesaggistica di San Godenzo.

A Cenaia (Pisa) la sagra del fegatello

In provincia di Pisa, nel comune di Crespina Lorenzana, torna alla diciottesima edizione la Sagra del Fegatello a Cenaia. Tra le specialità che si possono gustare fino a domenica 3 settembre, ci sono la zuppa della Gina, vari tipi di carne alla griglia, il risotto salsiccia e funghi e i fegatelli. E non manca l’intrattenimento musicale.

Ad Agnano (Pisa) la sagra della polenta

Ad Agnano Pisano è tempo della sagra della polenta, aperta dall’1 al 3 settembre nell’area del circolo Arci. I piatti forti sono ovviamente le “pallette”, ossia la polenta a palle accompagnata da funghi, cinghiale o ragù di carne, ma c’è anche la polenta fritta. Nel menù spazio anche al cinghiale in salmì con polenta e olive nostrali, la bistecca di manzo e il roast-beef con i funghi, e non manca la classica grigliata di carne. Il tutto annaffiato da vino toscano e, per chi preferisce la birra, da quella artigianale. Tutte le sere anche musica dal vivo.

A Livorno torna il Cacciucco Pride

Dal 1 al 3 settembre torna il Cacciucco Pride a Livorno in piazza Grande con degustazioni, musica dal vivo e incontri. Si tratta di un appuntamento molto atteso giunto quest’anno all’ottava edizione. Gli eventi si snoderanno tra la piazza dove è allestito il village, Borgo dei Cappuccini, passando per il Mercato delle Vettovaglie. Come tradizione ci saranno i ristoranti certificati 5 C e i locali aderenti ideali ambasciatori del piatto simbolo della città: il posto ideale per chi desidera assaggiare un cacciucco a regola d’arte.

A Cecina (Livorno) la festa della cozza

Nel cuore della Costa degli Etruschi si torna a festeggiare la cozza. Appuntamento a Cecina nei giorni dall’8 al 10 settembre con la 52esima edizione della Festa della Cozza. Nel ricco menù di pesce spiccano zuppa di cozze e cacciucco, ma c’è anche la carne alla brace. Il tutto annaffiato dall’ottimo vino doc di Montescudaio. Gli stand gastronomici, che sono anche al coperto, aprono la sera dalle 19 e 30. Prenotazioni solo tramite Whatsapp 376 0088722.