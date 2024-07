Arezzo, 23 luglio 2024 – Sabato 27 Luglio, Men/go Arezzo arriva al Palagio Fiorentino di Stia per il GoValley Festival.

Si parte alle ore 23:00 con il contest ufficiale di Men/go fest, 4 artisti emergenti si sfideranno sul palco del Palagio Fiorentino ed il vincitore avrà l'onore di esibirsi nel famoso festival Aretino. Gli artisti in competizione sono : Nhila, Shark, Sud Sudden, Yessir

Dalle ore 24:30 e fino a tarda notte invece parte la musica dance, ospite l'artista Milanese Tommiboy, i suoi set sono un cocktail energetico di sonorità provenienti da tutto il pianeta, collegate da una matricedisco-funk. È il resident di Disco Stupenda, per anni ha lavorato al fianco di Pino D’Angiò.

A seguire, Jamis, Alessio Nozzoli, Matteo Grifoni, Lorenzo Mecherini e una sala secondaria allestita a tema anni 90-2000’s.

Si rinnova anche per il 2024 la collaborazione tra Men/Go Arezzo e GoValley, sinonimo di aggregazione giovanile e collaborazione tra associazioni , due realtà, la prima Mengo oramai strutturata e conosciuta in tutta Italia, la seconda GoValley in forte ascesa e prossima alla presentazione di un nuovo festival multi culturale per il 2025.

I cancelli apriranno alle ore 23:00, si consiglia di arrivare presto.

Info e prenotazioni : Alex : 3338084927 | Fabio: 3332834283 – [email protected]