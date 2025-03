Sabato 22 e domenica 23 marzo torna la 33ª edizione delle Giornate Fai di Primavera

Arezzo, 17 marzo 2025 – Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 torna la 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, con l’apertura di 750 luoghi speciali in 400 città da nord a sud della Penisola, evento organizzato dal FAI grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni, che quest’anno cade nel cinquantenario della nascita del FAI.

La Delegazione di Arezzo e Provincia vi invita alla scoperta del patrimonio di San Giovanni Valdarno, dove ben 5 luoghi vi attenderanno con le loro aperture straordinarie: Palazzo d’Arnolfo con il suo Museo delle Terre Nuove, Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Chiesa della SS Annunziata e Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea.

I visitatori saranno accompagnati dagli studenti delle Classi Seconda e Terza ATV dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno, indirizzo Turismo – Quadriennale”, giovani “Apprendisti Ciceroni” appositamente formati in collaborazione con la Docente Referente Professoressa Liliana Elisabetta Fornasari. Inoltre, in tutti i beni aperti in occasione dell’evento, i Giovani Studenti saranno affiancati dal personale dei luoghi stessi.

Il punto di ritrovo per la visita guidata è Palazzo d’Arnolfo e ogni tour durerà circa due ore. Sabato 22 Marzo:

dalle ore 16 fino alle ore 18 (ultimo ingresso ore 18)

Domenica 23 Marzo:

Mattina dalle ore 10 fino alle ore 12 (ultimo ingresso ore 12)

Pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 18)

Ringraziamo per la preziosa collaborazione:

Comune di San Giovanni Valdarno

Istituto Statale di Istruzione Superiore ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno