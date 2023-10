“Ritratti”, dal 28 ottobre all’11 novembre allestita la mostra a Palomar

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Sabato 28 ottobre alle 11 nella sala conferenze di Palomar sarà inaugurata la mostra di dipinti firmata da Savoia Becattini.

Volti, corpi, ritratti, immagini intense ed emozionanti che colgono attimi o raccontano intere vite.

“Avevo il “Negozio Savoia” in via Piave – racconta l’artista sangiovannese Savoia Becattini –da quando ho chiuso la mia attività, nell’anno 2000, ho iniziato a studiare le tecniche del disegno e della pittura. Dipingo usando la tempera a olio su disegni che traccio a mano libera. Sono attratta dai volti, dai corpi, dalle suggestioni che nascono dai contrasti di colore, dagli sguardi, dagli abbracci. Dipingere mi trasporta in un’altra dimensione senza tempo, senza spazio, sola con i miei colori, con i volti dei miei ritratti e con i loro corpi fluttuanti, una dimensione dove spero di accompagnare tutti coloro che vorranno posare i loro occhi sui miei quadri. Per me è un immenso onore esporre le mie opere nella mia adorata città, San Giovanni Valdarno e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò”.

L’esposizione resterà allestita alla Casa della cultura fino a sabato 11 novembre e sarà visitabile liberamente.