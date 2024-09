Riparte la festa arcobaleno, nuova sede per il WhyNot: il party al Centro Affari

Arezzo, 14 settembre 2024 – Via i pregiudizi e l’odio, avanti con i balli e la musica dei party arcobaleno. A primavera avevano alzato bandiera bianca e si erano presi una pausa di riflessione dando un taglio alle loro feste. Adesso l’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo ci riprova scrivendo un nuovo capitolo del divertimento Lgbtqia+, una sigla utilizzata per identificare lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali e chiunque non si definisca eterosessuale. La scorsa stagione a causa della violenza verbale ricevuta nei confronti delle persone Lgbtqia+, aveva chiuso in anticipo il capitolo dei Why Not party.

Le feste arcobaleno che negli ultimi quattro anni si erano tenute alla discoteca Class 125 di via Madonna del Prato. «Commenti, battute e allusioni, non era più un ambiente sicuro – avevano detto gli organizzatori - Ma non ci arrendiamo: stiamo già pensando a come tornare». Così dopo la decisione che prevedeva la sospensione temporanea della serata WhyNot, (l’ultima festa si era svolta lo scorso gennaio) da stasera è previsto il ritorno del party in una location nuova quella del Garden dell’Area Merci ad Arezzo Fiere. ««WhyNot¿» è un’iniziativa dell’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, intende essere inclusività, casa di tutte le identità e uno spazio sicuro per tutti e tutte: l’ingresso al locale è aperto a chiunque voglia divertirsi rispettando chi ha intorno, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, la sua identità o espressione di genere, etnia, età ecc... lasciando fuori pregiudizi, commenti e odio» si legge in una nota. Gli organizzatori infatti in passato non avevano parlato di un addio ma solo di un arrivederci.

«Non avendo trovato una soluzione efficace e non potendo dare garanzia di poter abitare uno spazio sicuro per le persone Lgbtqia+ la decisione non può essere altrimenti – avevano detto gli organizzatori fermando le feste mesi fa - Si interrompe quindi, la collaborazione continuativa che va avanti dal 2019 con la discoteca Class125. Non sventoliamo bandiera bianca, il nostro «orgoglio incontenibile» non ce lo permette, la storia del movimento Lgbtqia+ non ce lo permette». Detto fatto. Stasera torna il Why Not. «L’orgoglio continua: dopo la partecipazione alla grande parata del Toscana Pride, la festa prosegue sabato 14 settembre con la serata WhyNot¿, il party Lgbti-friendly dell’aretino, nella location estiva del Garden Area Merci al Centro Affari e Convegni – si legge nel comunicato - Proud to Be dalle ore 22 con la musica di dj Debs e Raf, poi gli spettacoli in Drag con le performer Nike & Saetta, dancers e vocalist Andrea & Noemi. E’ anche possibile iniziare la serata sin dalle 20 con la cena a buffet».