Raffaello, il figlio del vento, con Matthias Martelli allo Spina

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: venerdì 7 febbraio, alle 20.45, andrà in scena lo spettacolo, Raffaello, il figlio del vento, di e con Matthias Martelli: un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell'umanità, Raffaello Sanzio. Accompagnata dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan, la narrazione conduce gli spettatori in un appassionante viaggio attraverso un’epoca e nei capolavori del pittore, per scoprire il Raffaello uomo e artista, e il periodo storico in cui ha vissuto. Laureato in storia presso l'Università di Bologna e diplomato alla Performing Arts University di Torino, Matthias Martelli calca i palcoscenici italiani ed europei con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Eugenio Allegri, co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con Il Mercante di Monologhi (2017), da lui scritto e interpretato, con oltre 300 repliche all’attivo.

“Mi sono chiesto chi fosse realmente Raffaello, chi ci fosse dietro all’immagine stereotipata che tutti abbiamo in mente: un ragazzo perfetto, tranquillo, modesto. Più andavo avanti nella ricerca più emergeva la figura di un genio multiforme e affascinante, capace di meravigliarsi come un bambino, disponibile ad apprendere come un eterno allievo, dotato di uno straordinario talento umano e artistico che gli ha permesso di esprimere tutto il suo genio creativo all’interno di una vita felice, piena e rocambolesca”. Matthias Martelli

RAFFAELLO, il figlio del vento

di e con Matthias Martelli pianoforte Matteo Castellan disegno luci Loris Spanu costumi Monica di Pasqua produzione Teatro Stabile dell'Umbria e Melo Tondo APS distribuzione Terry Chegia

Si ringrazia Eugenio Allegri per l'amichevole e preziosa collaborazione