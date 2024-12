Quattro cori uniti in una grande concerto di musica sacra

Arezzo, 7 dicembre 2024 – Un percorso nella storia della coralità, dal gregoriano alla polifonia contemporanea. Domenica 8 dicembre, alle 21.00, la chiesa di San Marco alla Sella ospiterà la terza edizione del concerto “Vocinsieme” dove le voci di quattro cori faranno vivere un viaggio alla scoperta della preghiera attraverso il canto, raccontando le evoluzioni nell’espressione della fede cristiana attraverso le evoluzioni della musica sacra. La serata, a partecipazione libera e gratuita, offrirà un momento di spiritualità e di riflessione dal forte impatto emotivo in vista delle ormai prossime festività natalizie, spaziando tra diversi generi e omaggiando grandi compositori di ieri e di oggi.

Il concerto sarà presentato da Lilly Greco e vedrà le formazioni corali coinvolte proporre alcuni dei brani maggiormente identitari dei rispettivi repertori, permettendo così di passare dal lontano Medioevo fino all’epoca contemporanea. Ad alternarsi saranno il coro femminile aretino Vocinsieme diretto dal Maestro Anna Seggi che ha organizzato la rassegna per promuovere un’occasione di incontro e condivisione dei valori della musica e della spiritualità, la Corale San Jacopo di Reggello diretta dal Maestro Massimo Cardelli, la Schola Cantorum di Saione diretta dal Maestro Patrizia Capacci e il coro gospel “Ben Josef” diretto dal Maestro Maurizio Gatteschi. La conclusione sarà caratterizzata dalla straordinaria unione dei componenti dei quattro cori che accorderanno le rispettive voci in un canto d’insieme che sarà un inno alla pace e un augurio in vista delle festività.