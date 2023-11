Quasi due milioni non spesi: "Vadano agli alluvionati"

I contributi per le aree alluvionate entrano nel dibattito politico, fra proposte di utilizzo di fondi, richieste di stanziamenti e polemiche. È scontro, nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana sull’uso dell’avanzo di amministrazione. Sul tavolo ci sono 1,7 milioni di euro che il Consiglio non ha speso e che, come previsto in questi casi, possono essere dedicati a nuove finalità. "Avevo già chiesto che, vista la gravità della situazione, tutta la somma andasse agli alluvionati – ha detto il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella -. Invece in ufficio di presidenza è stata prospettata l’ipotesi di dedicare 1 milione di euro ai danni dell’alluvione e 700mila euro all’80esimo anniversario della Liberazione. Mi sono opposto e la proposta è passata a 1,2 milioni per gli alluvionati e 500mila euro per la Liberazione, ma ritengo che resti inaccettabile. Martedì solleverò la questione in Consiglio".

"Mi spiace che Stella racconti simili falsità – ha replicato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo -. L’ufficio di presidenza ha deciso di destinare 1 milione e 300mila euro dell’avanzo di amministrazione a una legge che vada incontro alle necessità dei Comuni colpiti dalle alluvioni, lasciando 400mila euro, peraltro vincolati ad altre tipologie di spese, per una legge sempre rivolta ai Comuni per le iniziative per gli 80 anni dalla Liberazione. Era un impegno che ci eravamo presi tutti insieme, Stella compreso, nella Giornata della Memoria. La Regione e il Consiglio, al momento, sono gli unici che stanno destinando risorse effettive e aiuti concreti alle popolazioni alluvionate. Stella si impegni piuttosto perché il governo nazionale faccia la sua parte e la destra non abbandoni cittadini e imprese come ha fatto in Emilia Romagna".

Più aperti ad accettare l’ultima ipotesi della maggioranza sarebbero Lega e Fdi. Sempre Stella ha sollecitato, in un’interrogazione, l’attivazione del Fondo Europeo di solidarietà per le zone alluvionate. "Si tratta di un sostegno che può integrare i fondi stanziati dallo Stato – spiega - finanziando misure essenziali di emergenza e di ripresa per far fronte ai danni non assicurabili". Sul tema degli aiuti anche la Lega Toscana, che ha chiesto di destinare agli alluvionati parte dei soldi presenti nella variazione di Bilancio. "Nella prossima variazione ci sono interventi che, a nostro avviso, non hanno tutta questa urgenza – ha detto Elena Meini, capogruppo regionale della Lega -. Chiediamo con un nostro atto, che una parte rilevante delle decine di milioni di euro previsti nel documento venga destinata a cittadini e imprese che hanno subito danni. Essere responsabili significa scegliere le priorità. Ci auguriamo che la nostra proposta di buonsenso sia accolta, dando un ulteriore segnale di vicinanza". "Non conosciamo i dettagli di questa richiesta – replica il capogruppo dem, Vincenzo Ceccarelli – ma il presidente Giani ha già messo in campo risorse importanti. Per il prossimo bilancio, se ci saranno ulteriori risorse, faremo di tutto ma ci aspettiamo fondi importanti dal governo, sperando di non avere le difficoltà dell’Emilia Romagna".

