Arezzo, 26 marzo 2025 – Quarant’anni di economia aretina in mostra. Il Circolo Artistico in Corso Italia aprirà le porte a un’esposizione unica nel suo genere che, tra sabato 5 aprile e domenica 13 aprile, proporrà un percorso indietro nel tempo dove la storia e le storie di una selezione di aziende di tutta la provincia permetteranno di ripercorrere le evoluzioni dell’imprenditoria locale attraverso gli strumenti di marketing, pubblicità e comunicazione. L’iniziativa, dal titolo “Quarantastra”, è stata organizzata dall’agenzia Studio Astra in occasione del quarantesimo anniversario di attività con i patrocini di Comune di Arezzo e Provincia di Arezzo.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare gli sviluppi dell’economia e dell’imprenditoria nel corso degli ultimi quattro decenni tra il 1985 e il 2025 che, posti a cavallo tra due secoli, hanno visto la società e la comunicazione strategica evolvere a una velocità vertiginosa. Il percorso espositivo partirà con una cronistoria sui settori maggiormente iconici del territorio, dal tessile all’oro fino al food, per presentare poi gli sviluppi degli strumenti del marketing e della pubblicità attraverso i vari step tra i pennini a china, le prime stampe in quadricromia, l’avvento dei software di grafica e le più recenti frontiere dell’Intelligenza Artificiale. Il cuore di “Quarantastra” sarà poi rappresentato dalle testimonianze concrete di aziende del territorio con una storia quarantennale in rappresentanza di diversi settori che saranno presentate con i numeri e le tappe più importanti delle loro storie, affiancate da progetti, campagne, packaging, marchi, web e social che ne hanno definito il posizionamento in ambito nazionale o internazionale. «La mostra rappresenta un’occasione straordinaria per ripercorrere quarant’anni di storia economica del nostro territorio e celebrare l’ingegno e la creatività delle nostre imprese - commenta Simone Chierici, assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo. - L’esposizione ci guida in un viaggio nel tempo che permette di riscoprire l’evoluzione dell’imprenditoria locale attraverso le testimonianze di aziende che hanno segnato il nostro sviluppo e che valorizza il patrimonio storico e culturale di Arezzo offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo del lavoro e della comunicazione. Un’opportunità per conoscere le storie di successo delle nostre aziende e per comprendere come il marketing e la comunicazione si siano evoluti nel corso degli anni».

“Quarantastra” sarà anche un’occasione per ricordare il contributo al servizio delle aziende locali di Studio Astra che, fondata nel 1985 da Paolo Crociani, ha raggiunto un importante anniversario nel 2025 con cui trova consolidamento tra le più longeve agenzie italiane specializzate in consulenza strategica di marketing, comunicazione e pubblicità. Questa realtà ha contribuito al consolidamento, allo sviluppo e alla creatività di oltre milleduecento brand del territorio aretino e non solo, trovando risalto anche a livello nazionale con la vittoria di alcuni dei principali premi e riconoscimenti di settore anche per la capacità di adeguare le professionalità alle rapide evoluzioni tecnologiche, digitali e sociali. La mostra al Circolo Artistico, visitabile gratuitamente, sarà dunque una sintesi di tutte le esperienze e conoscenze acquisite da Studio Astra nel corso di quarant’anni di lavoro. «“Quarantastra” è un progetto unico nel suo genere - conclude Paolo Crociani, - che, con il coinvolgimento diretto di aziende e imprenditori locali, permetterà di ripercorrere un periodo dove la società e la comunicazione strategica sono cambiate a una velocità rivoluzionaria. Ringraziamo il Comune e la Provincia per aver sostenuto questa mostra che sarà caratterizzata da un taglio fortemente evocativo con la volontà di coinvolgere emotivamente i visitatori tra ricordi, momenti e avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di tantissime famiglie aretine».