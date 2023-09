Pulizia del giardino in condominio: cosa fare? Norme e consigli

Un condomino ha iniziato a pulire il giardino gratuita- mente. Poi ha chiesto di essere "pagato" con uno sconto sugli oneri condomi- niali. L’amministratore e gli altri condomini sono d’accordo. Io no. Cosa fare?

Manlio T., Viareggio

Risponde l’esperto

Per fare gli interventi di manutenzione nei condomìni occorre affidarsi a ditte preposte, perché ci sono precise norme da rispettare, a partire da quelle per la sicurezza su posto di lavoro (vestiario, scarpe, utensili, ecc.). Il lavoro "alla buona" o, per dirla meno diplomatica- mente, "al nero", non è più tollerato ed espone a grossi rischi sia l’amministratore che tutti i condomini. Deve quindi diffidare l’amministratore dal proseguire ancora questa pratica e far sì che la manutenzione del verde sia affidata a una ditta con regolare partita Iva. Per far ciò potete seguire la classica procedura: delibera che sceglie tra i vari preventivi, lo approva, affida dell’incarico e l’esecuzione degli interventi da parte di personale autorizzato, formato e attrezzato in modo idoneo.

-----------

Gentile avvocato, l’amministratore mi chiama e chiede insistentemente i riferimenti del mio appartamento, se c’è usufrutto ecc. Io non vorrei rispondere: posso?

Antonia, Arezzo

La richiesta dati è prevista dall’articolo 1130 n. 6 del Codice Civile e se lei decidesse di non inoltrarli, l’amministratore "è obbligato" a ricercarli personalmente presso i competenti uffici addebitandole poi la spesa (che non è di poco conto). Le conviene fornire tutto quanto tenendo conto che molti altri amministratori le avrebbero inoltrato la richiesta per scritto (addebitandole la spesa) ed avrebbero già fatto fare i controlli del caso al tecnico di fiducia (addebitandole anche questa spesa).