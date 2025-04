Primavera nei Musei: un viaggio tra storia, arte e creatività al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio

Arezzo, 24 aprile 2025 – Con l'arrivo della primavera, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio | Il Centro per l'arte contemporanea propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, all'insegna dell'arte, della storia e della creatività. In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, sono in programma due visite guidate al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio, per scoprire due luoghi simbolo della cultura del territorio.

Sabato 26 aprile torna Storie da Museo, l'incontro speciale dedicato a persone con Alzheimer o decadimento cognitivo ea chi si prende cura di loro: un momento pensato per condividere emozioni, ricordi e narrazioni all'interno degli spazi museali.

Venerdì 2 maggio doppio appuntamento per i più piccoli: alle 16, “Divertiamoci con il Biribissi”, tratto da un antico gioco popolare del Seicento, a metà tra la roulette e la lotteria. I partecipanti, divisi in squadre capitanate da un adulto, riceveranno una grande tavola da gioco. Nella prima parte, ogni squadra esplorerà il museo alla ricerca delle immagini presenti sulla tavola, mentre nella seconda parte, si giocherà scommettendo su tutti i dettagli scoperti. Alle 17,30, prende vita il laboratorio artistico “Collage di racconti” ispirato alle opere di Sofia Uslenghi, esposte a Casa Masaccio. Ogni bambino diventerà artista componendo personaggi e paesaggi con ritagli, disegni e tanta fantasia.

Infine, sabato 3 maggio, si chiude il programma con una nuova occasione per visitare entrambi i musei, grazie a due nuove visite guidate pomeridiane.

Tutte le attività hanno un costo di 3 euro. Le visite guidate a Casa Masaccio sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 055 9126213

Ecco gli appuntamenti in programma:

25 aprile, ore 10.30

Visita guidata al museo

Museo delle Terre Nuove

Per giovani e adulti

25 aprile, ore 12.00

Visita guidata alla mostra

Casa Masaccio Per giovani e adulti

26 aprile, ore 16.00

Storie da Museo Dedicato agli anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo ea chi se ne prende cura. L'incontro si svolge nelle sale del Museo delle Terre Nuove.

2 maggio, ore 16.00

Il Museo gioca. Divertiamoci con il Biribissi Attività ispirata all'antico gioco seicentesco per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni presso il Museo delle Terre Nuove.

2 maggio, ore 17.30

Collage di racconti Laboratorio artistico per famiglie con bambini a partire dai 6 anni. Ritrovo presso Casa Masaccio

3 maggio, ore 16.00

Visita guidata al museo

Museo delle Terre Nuove

Per giovani e adulti

3 maggio, ore 17.30

Visita guidata alla mostra

Casa Masaccio

Per giovani e adulti

