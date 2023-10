Presentata la stagione 2023/24 del Teatro degli Antei di Pratovecchio

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Al via da giovedì 23 novembre la stagione 2023/24 del Teatro degli Antei di Pratovecchio. Sette appuntamenti fino a marzo nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Gaia De Laurentiis, Max Pisu, Debora Villa, Antonello Fassari, Stefano Fresi, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Fabio Canino sono alcuni dei protagonisti di un cartellone in cui si incontrano prosa e musica, spaccati di storia, commedia e ironia.

Conferme vecchi abbonamenti dal 14 al 27 ottobre, nuovi abbonamenti disponibili dal 28 ottobre.

Il sipario si alza giovedì 23 novembre (ore 21:00 come per tutti gli spettacoli) per CETRA UNA VOLTA di Toni Fornari, con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Cristiana Polegri.

Cetra... una volta è un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il Quartetto Cetra. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile quartetto sono riproposte da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi interpretano tutte le canzoni di maggior successo e si esibiscono in esilaranti parodie musicali, sempre ricalcando lo stile raffinato ed elegante del quartetto.

Giovedì 14 dicembre (ore 21:00) Gaia De Laurentiis e Max Pisu portano in scena COME SEI BELLA STASERA di Antonio De Santis.

Come sei bella stasera, debutto nella prosa di Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz, sceneggiatore e pubblicitario, segue la storia di Anna e Paolo in dieci quadri che si snodano da pochi mesi dopo le nozze fino al ventinovesimo anniversario. Le dinamiche della vita di coppia e familiare vengono presentate in modo esilarante ma verissimo. A dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più sicuro nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro.

Venerdì 12 gennaio (ore 21:00) è il momento di Antonello Fassari, protagonista di FARÀ GIORNO.

Farà giorno fa “luce” sul confronto generazionale divertendo e commuovendo al tempo stesso. Manuel, giovane “fascistello” impunito della periferia romana, investe con l’auto Renato, vecchio partigiano comunista dal cocciuto istinto pedagogico. Per evitare una denuncia per guida senza patente, il ragazzo tratterà con Renato un periodo di assistenza a domicilio. È così che due mondi tanto distanti anagraficamente e culturalmente s’incontrano e si scontrano con momenti esilaranti. Uno spettacolo intenso e ricco di humour che offre uno spaccato di storia italiana attraverso tre generazioni a confronto.

La stagione prosegue sabato 27 gennaio (ore 21:00) con l’OMAGGIO AL MUSICAL, a cura dell’Orchestra da camera fiorentina.

L’orchestra da camera fiorentina si è costituita nel 1981 per volontà del maestro Giuseppe Lanzetta, suo attuale direttore stabile, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del repertorio sinfonico e cameristico. Nel giro di pochi anni l’Orchestra si è imposta all’attenzione della critica nazionale ed internazionale grazie a numerosi concerti tenuti sia in Italia, per le più importanti istituzioni musicali, che all’estero nelle varie tournée. È costituita da circa 40 elementi in grado di strutturarsi anche in agili formazioni cameristiche.

ESAURIMENTO GLOBALE di e con Debora Villa, è lo spettacolo in programma domenica 18 febbraio (ore 21:00).

Debora Villa è esaurita e fin qui niente di nuovo. Ma cosa succede nel momento in cui si accorge di non essere affatto sola perché in un modo o nell’altro esauriti lo siamo tutti? Tutti esauriti mentre siamo occupati a esaurire l’intero pianeta, oltre a noi stessi. Siamo di fronte a un esaurimento globale collettivo, ma forse se riusciamo a rimbalzare appena prima di toccare il fondo rinasceremo come qualcosa di nuovo perché, se siamo la causa del nostro esaurimento, possiamo essere la fonte della nostra energia.

Sabato 2 marzo (ore 21:00) Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino portano in scena PICCOLE DONNE CRESCONO? per la regia di Matteo Marsan.

Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino (che ha composto anche testi e musica originali) sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente, tratto dal romanzo di Luisa May Alcott, Piccole donne crescono. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata per una donna, rappresentano “un’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”. Esattamente come noi, ancora oggi. L’epistolario e la biografia della Alcott fanno da contrappunto ai dialoghi per disegnare un quadro nuovo e tentare una risposta possibile al punto interrogativo presente nel titolo: “Piccole donne crescono?”.

Chiude la stagione, sabato 16 marzo (ore 21:00), Fabio Canino con FIESTA.

Luca è il più scatenato, fedele, innamorato fan di Raffaella Carrà tanto da celebrare ogni 18 giugno il compleanno del suo mito con una vera e propria festa piena di balli, canti, torta e invitati. Alla serata invita i suoi due migliori amici, Renato e Ivano: il primo un esuberante infermiere amante della palestra e dei bei ragazzi, il secondo un aspirante scrittore, uomo di fede e truccatore di una nota diva. A sorpresa, anche se non troppo, sopraggiunge un terzo ospite, Giuseppe, un collega di Luca dall’incerta identità sessuale. La Fiesta sarà un pretesto per piccanti confessioni tra amici, ma anche per liberare gli animi da desideri e paure. Come in tutte le feste che si rispettino, arriva l’elemento dirompente: Massimo, il bel poliziotto eterosessuale al 150%. Sarà lui a mettere in crisi le convinzioni di Luca e company, o saranno loro a mettere in crisi il fascinoso Massimo? Una cosa è certa, qualsiasi sia il risultato, ci sarà da ridere.

Numerose le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; FTS per l’ambiente, per condividere la cura e il rispetto per l’ambiente gli spettatori che presentano l’abbonamento mensile in corso di validità ad un mezzo di trasporto pubblico hanno diritto al biglietto ridotto.

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO Onlus - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

Inizio spettacoli ore 21:00

giovedì 23 novembre, ore 21

Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi

CETRA UNA VOLTA

e con Cristiana Polegri

di Toni Fornari

regia di Augusto Fornari

scene di Alessandro Chiti

produzione Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli/A.T.P.R.

giovedì 14 dicembre, ore 21

Gaia De Laurentiis, Max Pisu

COME SEI BELLA STASERA

di Antonio De Santis

regia Marco Rampoldi

scene Mattia Bordoni

realizzate da Francesco Fassone

costumi Erika Carretta

videoclip Creg production

luci Andrea Lisco

service audio/luci DB Sound di Andrea Borgnino

aiuto regia Lucia Marinsalta

assistente alla regia Lisa Metelli

assistente ai costumi Antonio Spada

assistente di produzione Roberta Petrozzi

co-produzione Nidodiragno/CMC/Rara produzioni

venerdì 12 gennaio, ore 21

Antonello Fassari, Alvia Reale, Alberto Onofrietti

FARÀ GIORNO

commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi

regia Piero Maccarinelli

scene Paola Comencini

musiche Antonio Di Pofi

foto Massimiliano Fusco

produzione Teatro Franco Parenti

sabato 27 gennaio, ore 21

OMAGGIO AL MUSICAL

con 22 elementi archi, pianoforte e 4 cantanti

produzione Orchestra da camera fiorentina

domenica 18 febbraio, ore 21

Debora Villa

ESAURIMENTO GLOBALE

di Debora Villa e Carlo Gabardini

produzione Si può fare productions

sabato 2 marzo, ore 21

Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino

PICCOLE DONNE CRESCONO?

di Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino

regia Matteo Marsan

scenografia Matteo Marsan e Davide Lettieri

luci Davide Lettieri

fonica Damiano Magliozzi

organizzazione Emilia Paternostro

promozione Monica Cerretelli

produzione Catalyst/Lo Stanzone delle Apparizioni

sabato 16 marzo, ore 21

Fabio Canino

FIESTA

di Roberto Biondi, Fabio Canino, Paolo Lanfredini

e con Diego Longobardi, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Antonio Fiore

regia Piero Di Blasio

produzione Mentecomica

campagna abbonamenti

abbonamenti

prime file € 100

seconde file € 85

biglietti

intero € 18

ridotto € 16 soci Unicoop Firenze

ridotto € 12 per possessori della “Carta dello Spettatore FTS” e portatori di Handicap

ridotto € 8 Biglietto Futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze e per studenti universitari possessori della carta “Studente della Toscana”

vendita biglietti

da una settimana prima di ogni spettacolo presso la sede comunale di piazza Maccioni n. 1

telefoni: 0575 504837 – 0575 504838

la sera della rappresentazione dalle ore 18,30 presso il teatro

mail: anagrafe.pratovecchio@casentino.toscana.it