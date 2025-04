Una gita sulle isole dell’Arcipelago Toscano: sono loro le più cliccate del web

Firenze, 8 aprile 2025 – Un weekend nell’Arcipleago toscano. Tra Elba, Isola del Giglio e Capraia. E’ la proposta di Ferryhopper, piattaforma online leader nella prenotazione dei traghetti. Attraverso il sito è possibile prenotare tra una miriade di tratte italiane ed europee. Con un focus importante appunto sull’arcipelago.

Ferryhopper, infatti, invita i suoi utenti a esplorare luoghi che valorizzano cultura e tradizioni locali: così l’Isola d’Elba, l’Isola del Giglio e Capraia diventano destinazioni perfette per un weekend di relax e scoperta.

Nel 2025, il viaggio “lento” sta diventando sempre più popolare, con un focus crescente su esperienze autentiche e consapevoli, ma anche su uno stile di pianificazione che già a partire dalle prime fasi dell’organizzazione di un itinerario punta ad essere semplice, accessibile e senza stress.

Ferryhopper, la piattaforma numero uno al mondo per la prenotazione di traghetti, abbraccia tutto questo e svela le tendenze del momento e le mete più richieste per la primavera 2025.

I numeri parlano chiaro: sempre più viaggiatori stanno cercando di sfruttare le varie ricorrenze previste durante l’anno per weekend di relax e scoperta. Con l’imminente arrivo delle vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e del Primo maggio, le mete preferite sono quelle facilmente raggiungibili via mare, dove la durata della traversata è breve e l’esperienza ricca.

L’Arcipelago Toscano, le isole del Golfo di Napoli, ma anche la Costiera Amalfitana raggiunta via mare per evitare traffico e parcheggi, e infine Ponza, Ventotene e le isole Tremiti, sono le destinazioni ideali per vivere un’ esperienza sempre più consapevole, lontano dalla frenesia quotidiana.

Ferryhopper risponde a queste esigenze offrendo tecnologie innovative per pianificare itinerari personalizzati, valorizzando il turismo lento e la scoperta di luoghi autentici, che pongono al centro dell’esperienza dei viaggiatori la cultura locale e la bellezza del Mediterraneo.

Con uno sguardo che pone al centro l’utente, per facilitare l’organizzazione del viaggio e rendere l’esperienza user friendly, Ferryhopper ha implementato nuove funzionalità che rendono la pianificazione semplice e intuitiva, lontana da ogni tipo di stress anche nella fase di pianificazione.

I viaggiatori possono scegliere la sistemazione ideale direttamente dall’app, che consente ora di visualizzare anche le foto delle cabine dei traghetti, salvare i dati passeggeri per velocizzare le prenotazioni future, ricevere notifiche in tempo reale sugli orari non ancora pubblicati e godere di un supporto clienti sempre disponibile tramite live chat e WhatsApp.

Inoltre, la possibilità di modificare autonomamente i biglietti offre maggiore flessibilità per adattare i piani di viaggio. Queste innovazioni permettono agli utenti di avere pieno controllo sulla propria esperienza, favorendo anche un’organizzazione della vacanza serena e lontana da ogni genere di frenesia.

E poi dalla Toscana a... ovunque. Ferryhopper celebra le isole del Golfo di Napoli, Capri, Ischia e Procida, offrono una combinazione unica di storia, natura e relax; Ponza, Ventotene e le Isole Tremiti sono ideali per chi cerca tranquillità e acque cristalline.