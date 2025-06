«Poti a piedi» per rilanciare la montagna, Arezzo Wave in cammino per il Calcit

Arezzo, 2 giugno 2025 – Si chiama «A ritmo dei nostri passi» ed è la sesta edizione di Poti a Piedi, l’evento che unisce sport, natura, musica e partecipazione civica pensato per riqualificare l’Alpe di Poti. L’appuntamento è per domenica 8 giugno con una raccolta fondi per il Calcit organizzata da Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia che invita cittadini e famiglie a prendere parte a una giornata unica. Oltre alla tradizionale camminata e corsa podistica con tanti premi, saranno protagonisti oltre 100 coristi, i bambini delle scuole primarie, con un concorso a loro dedicato, e tante realtà del territorio. La manifestazione cresciuta anno dopo anno coinvolge tantissime persone e punta a battere ogni record. Obiettivo anche lanciare un messaggio alle istituzioni, per mettere in sicurezza l’albergo di Poti. La proposta è quella di creare un punto di ristoro per fare rivivere la montagna. Il programma prevede alle 8 il ritrovo a Villa Severi, poi partenza della Camminata «classica» di 8 km attraverso i sentieri dell’Alpe, per adulti e camminatori abituali, la Camminata «soft» di 4 km, con partenza da Quarantola, adatta a famiglie con bambini e persone meno allenate e la Corsa podistica competitiva di 8 km organizzata in collaborazione con le società sportive cittadine. Alle 12 arrivo all’Alpe di Poti, per la prima edizione della rassegna «InCanto di Poti – 100 voci per salvare la montagna». Un evento con il Coro AltaVoce da Roma, diretto dal Maestro Federico Capranica che lavora con la Rai, Angel’s Pop Cor, il Coro Rock Arezzo, Kastalia. Anche i più piccoli protagonisti con l’Istituto Cesalpino. Disponibile bus navetta per il ritorno. L’escursione costa 15 euro il ricavato andrà al Calcit.