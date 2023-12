Posa informale per una fotografia vintage. La cartolina di Natale dei principini inglesi

Una nuova foto, in bianco e nero, di George, Charlotte e Louis. I tre principini del Regno Unito sono seduti su una panchina, abbracciati e sorridenti, con Charlotte al centro. In posa ma non troppo, tutti e tre in camicia bianca, la piccola in jeans, il primogenito in pantaloni scuri e l’ultimo arrivato in pantaloncini. Le gambe di Louis, ancora troppo corte per poggiare a terra, dondolano divertite. Uno scatto dal sapore vintage e a suo modo ‘informale’, messo a punto da Josh Shinner e diffuso dal principe e dalla principessa del Galles, in occasione delle festività natalizie. Sui social William e Kate hanno postato l’immagine con gli ’Auguri a tutti di un felice Buon Natale, dalla nostra famiglia alle vostre’.