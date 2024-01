Peschereccio sugli scogli: "Questo porto è inagibile"

Quel peschereccio, tra i più grandi della marineria viareggina, conficcato nella scogliera del vecchio Molo. Scagliato là, domenica notte, come una freccia dalla risacca, dopo essere rimasto incagliato durante la manovra d’uscita dal porto. E di fronte a quel relitto appare come un triste presagio la lettera inviata sabato dai pescatori al presidente della Regione Eugenio Giani: "Il porto di Viareggio è pericoloso e di fatto inagibile", avevano scritto chiedendo l’apertura di un tavolo di crisi.

La sera prima, venerdì, un piccolo peschereccio (l’ultimo di una serie) si era arenato nell’avamporto, che da decenni combatte – a suon di escavi e in attesa del sabbiodotto – contro il fenomeno atavico dell’insabbiamento, aggravato dalla mareggiata che a inizio novembre ha scaricato tonnellate di sedimenti riducendo ulteriormente l’ingresso, ormai un vicolo di 15 metri, di entrata e d’uscita. E la sera dopo, domenica, è andata peggio al “Vincenzo Milù“, il 22 metri per la pesca a strascico semi affondato tra il faro e l’Attesa, il monumento di Inaco Biancalana dedicato ai sentimenti delle donne del mare.

L’incidente ha portato a galla un problema che non può più essere rinviato: "Ci sono lavoratori che ogni volta escono in mare rischiando la propria vita e la propria impresa, il porto di Viareggio merita una soluzione". Per questo i pescatori stamattina formalizzeranno alla Capitaneria di Porto la richiesta di chiusura dell’approdo. "Un provvedimento forte ma necessario – sostiene Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca che riunisce la marineria viareggina –. Non ci sono le condizioni per entrare e uscire in sicurezza. La responsabilità non è delle mareggiate, ma dalla carenza infrastrutturale del porto". Porto che attende da mesi una guida, con la nomina del nuovo segretario dell’Authority mentre si avvia a scadenza l’ennesima proroga del commissario Alessandro Rosselli. Stamani il presidente Giani, con Rosselli, incontrerà il sindaco Del Ghingaro: "Dopo un sopralluogo valuteremo insieme la situazione e prenderemo i provvedimenti necessari". "Viareggio – interviene l’Europarlamentare leghista Susanna Ceccardi – ha un polo nautico che rappresenta un’eccellenza internazionale ma patisce infrastrutture da terzo mondo. E questo è vergognoso".

Martina Del Chicca