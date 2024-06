Pescaiola da vivere, la grande festa di quartiere

Arezzo, 4 giugno 2024 – Tocca le undici edizioni l’evento di successo organizzato da Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il contributo di Banca Tema. Sabato 8 giugno, dalle 17, la l’intera area di Via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio sarà animata da spettacoli, eventi, shopping, negozi aperti, aperitivi e cene sotto le stelle. Oggi (martedì 4 giugno) la conferenza stampa di presentazione

Shopping, divertimento e condivisione. Sabato 8 giugno torna l’evento tanto atteso organizzato da Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il contributo di Banca Tema. Dalle 17 fino all'una di notte la grande festa estiva di Arezzo animerà l’intera area di Via Alessandro Dal Borro, Via Benedetto Croce e Largo I Maggio con spettacoli, eventi, shopping, negozi aperti, aperitivi e cene sotto le stelle trasformeranno il quartiere in un vivace centro di intrattenimento.

Presentata oggi (martedì 4 giugno) l’undicesima edizione nei locali del bar enoteca “La Wineria”, alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, del presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi.

"L’undicesima edizione di Pescaiola da Vivere rappresenta un traguardo straordinario per la nostra comunità. L’evento è cresciuto negli anni, trasformandosi in un punto di riferimento per tutta Arezzo. Questo successo è il frutto dell’incredibile impegno dei nostri commercianti e del supporto instancabile del nostro team eventi. Siamo orgogliosi di vedere come la sinergia tra negozi, ristoranti e residenti crei ogni anno una serata magica, dove lo shopping, il divertimento e il senso di comunità si fondono in modo unico.” – commenta il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei.

“Pescaiola da Vivere è un esempio unico nel suo genere di coesione sociale - ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Simone Chierici – la cooperazione tra negozi, ristoranti, bar, locali e residenti in questa zona è senza paragoni. Questa energia comunitaria si manifesta in modo particolare durante la festa.”

“La Camera di Commercio è sempre pronta a sostenere iniziative che promuovono e sviluppano il commercio locale – ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi – l’esperienza di Pescaiola ha dimostrato come negozi e pubblici esercizi possano costruire relazioni vincenti con i residenti e tra loro stessi, creando un modello esemplare di interazione e successo. Non posso che fare un plauso a tutta la struttura di Confcommercio che riesce, ogni anno, ad organizzare questo evento con stimoli e proposte sempre nuove”.

“Anche quest’anno abbiamo voluto contribuire all’iniziativa di Pescaiola da Vivere, evento che riesce a muovere l’intera filiera del commercio di zona, portando con sé anche una ventata di spensieratezza” - ha detto Lucia Verdi, specialista sviluppo area territoriale di Banca Tema.

Gli amanti dello shopping potranno approfittare delle numerose promozioni offerte dai negozi della zona. Il negozio Luisa offrirà uno sconto del 10% su tutta la merce, mentre Foto Ottica Marco applicherà uno sconto del 20% su occhiali da vista e da sole. Sopra Le Righe presenterà una sfilata-show con una promozione del 20% su tutti i capi, mentre Magicarta proporrà laboratori creativi e di pittura con uno sconto del 10% sugli articoli. Anche Trascendenze parteciperà con una promozione del 10% sulla nuova collezione estate 2024. Il negozio Buffetti organizzerà una mostra di disegni intitolata 'Aiutiamo la scuola', con una premiazione alle 18:30 e offrirà gadget e promozioni.

La gastronomia sarà una delle grandi protagoniste della serata. Ciuri Ciuri delizierà i presenti con specialità siciliane, mentre Il Gelatone offrirà gelato sotto le stelle. La Pasticceria Crivaro proporrà bomboloni e specialità salate, mentre Mò Pizza presenterà la novità della pinsa romana. Lo Strettoio offrirà una grigliata di carne, tortelli alla piastra e antipasti toscani. La Wineria delizierà i palati con aperitivi, taglieri, tartare, tortelli del Casentino, birra e vino. Marino Frutta preparerà panini farciti e con porchetta, macedonia di frutta con panna. La Panetteria Donatello servirà panini con salsiccia, hot dog, fritti misti e birra alla spina. Il Bar Lisa offrirà una cena su prenotazione con antipastone, trippa al sugo e stinco, oltre a cocktail e DJ set. Caffè Dany proporrà panini farciti e una cena con carne alla brace, con informazioni e prenotazioni al numero 3345625356.

L'area street food sarà attrezzata con food truck che offriranno aperitivi e cene sotto le stelle, con hamburger, patatine fritte, birra, specialità siciliane e cibi senza glutine.

La serata sarà animata da una varietà di spettacoli e intrattenimenti musicali. Niki Ulivieri si esibirà in un DJ set live a bordo di una Fiat 500. Salsa Academy organizzerà balli di gruppo, mentre Danz'Oasi presenterà un grande spettacolo di ballo. La Dream Dance Academy offrirà una serata di ballo, e Show Klang on the Street intratterrà il pubblico con un DJ set per Caffè Dany. La Danzeria coinvolgerà grandi e piccini con babydance, zumba e balli di gruppo. Salsa Na Mà porterà la festa latina con spettacoli, esibizioni e balli di gruppo.

Per i più piccoli, sarà allestita un'area giochi con gonfiabili, truccabimbi, palloncini e zucchero filato. La Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapini organizzerà laboratori creativi per i bambini.

Una delle novità dell’edizione 2024 di pescaiola da vivere sarà la partecipazione di due associazioni importanti della zona: la sezione di Arezzo dell’Associazione ARCHEOSOFICA, che promuoverà una dimostrazione dal vivo di pittura iconografica secondo le antiche tecniche del Monte Athos e l’Associazione ARte's Nel cuore del legno che mostrerà come si esegue una scultura in bassorilievo su tavola di legno di tiglio, utilizzando mazzuoli, scalpelli e sgorbie. Le dimostrazioni saranno allestite nello spazio antistante le due sedi in via Alessandro Dal Borro 58.

Pescaiola da Vivere su Facebook ed Eventi Confcommercio Fiar su Instagram

Sito internet dedicato: progetti.confcommercio.ar.it/pescaioladavivere/

PROGRAMMA

SABATO 8 giugno 2024, ore 19.30

Taglio del nastro della manifestazione

SHOPPING E NEGOZI APERTI

Promozione del 10% su tutta la merce a cura del negozio Luisa

Promozione del 20% su occhiali da vista e da sole a cura di Foto Ottica Marco

Sfilata show e promozione del 20% su tutti i capi a cura del negozio Sopra Le Righe

Laboratori creativi e di pittura e promozioni del 10% sugli articoli nel negozio Magicarta

Promozione del 10% sulla nuova collezione estate 2024 a cura del negozio Trascendenze

Mostra disegni ‘Aiutiamo la scuola’ con premiazione alle 18.30. Gadget e promozioni a cura del negozio Buffetti

DEGUSTAZIONI , APERITIVI E CENE SOTTO LE STELLE

Specialità siciliane con Ciuri Ciuri

Gelato sotto le stelle a cura della gelateria Il Gelatone

Bomboloni e specialità salate con la Pasticceria Crivaro

Pizzeria e la novità della pinsa romana a cura di Mò Pizza

Grigliata di carne, tortelli alla piastra e antipasti toscani con Lo Strettoio

Aperitivi, taglieri, tartare, tortelli del Casentino, birra e vino a cura de La Wineria

Panini farciti e con porchetta, macedonia di frutta con panna a cura di Marino Frutta

Panini con salsiccia, hot dog, fritti misti e birra alla spina con la Panetteria Donatello

Panini con pochetta e salsiccia e cena su prenotazione con antipastone, trippa al sugo e stinco a cura del Bar Lisa Drink, cocktail, dj set, panini farciti e cena con carne alla brace a cura di Caffè Dany (info e prenotazioni: 3345625356)

AREA STREETFOOD

Area attrezzata con foodtruck per aperitivi e cene sotto le stelle

Hamburger, patatine fritte, birra, specialità siciliane e cibi senza glutine

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI MUSICALI

Dj set in 500 live con Niki Ulivieri

Ballli di gruppo con Salsa Academy

Grande spettacolo di ballo con Danz'Oasi

Serata di ballo con Dream Dance Academy

Dj set Show Klang on the Street per Caffè Dany

Babydance zumba e balli di gruppo con La Danzeria

Fiesta Latina e animazione by Salsa Na Mà (spettacoli, esibizioni e balli di gruppo)

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Area Giochi e Gonfiabili, truccabimbi, palloncini e zucchero filato

Laboratori creativi con La Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapini

DIMOSTRAZIONI DI PITTURA E SCULTURA

Associazione ARCHEOSOFICA

Dimostrazione dal vivo di pittura iconografica secondo le antiche tecniche del Monte Athos

Associazione ARte's Nel cuore del legno

Dimostrazioni di scultura in bassorilievo su tavola di legno di tiglio, utilizzando mazzuoli, scalpelli e sgorbie.

Le dimostrazioni saranno allestite nello spazio antistante le sedi in via Alessandro Dal Borro 58.