Pescaiola da Vivere festeggia 10 anni

Arezzo, 6 giugno 2023- Dieci anni di eventi, shopping e divertimento. Sarà festa grande sabato 10 giugno tra le strade del popoloso quartiere aretino che si estende lungo via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio per celebrare un altro importante traguardo di Pescaiola da Vivere, evento di successo organizzato dalla Confcommercio di Arezzo su iniziativa dei commercianti della zona, il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il contributo di Banca Tema.

La decima edizione è stata presentata oggi (martedì 6 giugno) nei locali del bar enoteca “La Wineria”, alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, del presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi e di Lucia Verdi in rappresentanza di Banca Tema.

“Ricordo come fosse ora il lungo stradone di Pescaiola chiuso al traffico per la prima volta nel 2012 – ha dichiarato Catiuscia Fei – da quel giorno quella che era una piccola festa di quartiere si è trasformata in un evento di riferimento per tutta la città di Arezzo e non solo. Un appuntamento che si è sempre ripetuto, con l’unica interruzione dovuta alla pandemia. Il merito è dei nostri commercianti che hanno saputo legare lo shopping con il divertimento, supportati dal nostro “team eventi” che è diventato per loro un vero punto di riferimento. Il risultato è sotto gli occhi di tutti”.

“Pescaiola da vivere è uno degli esempi più belli di comunità - ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Simone Chierici – la sinergia che si è creata in questa parte di città tra negozi, ristoranti, bar, locali e residenti è unica nel suo genere. Una forza che diventa tangibile proprio in occasione della serata di festa”.

"La Camera di Commercio è sempre attenta a sostenere le iniziative di promozione e sviluppo della rete distributiva di vicinato – ha ricordato il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi – nel caso di Pescaiola, poi, negozi e pubblici esercizi hanno saputo creare un modello di relazione vincente sia con i residenti sia tra imprese; un modello che vale la pena conoscere e portare ad esempio”.

“Abbiamo contribuito con grande piacere a questa iniziativa, Pescaiola da Vivere è un evento che coinvolge tantissime famiglie e attività imprenditoriali - ha detto Lucia Verdi, specialista sviluppo area territoriale di Banca Tema - circa due mesi fa il direttore generale Fabio Becherini insieme al presidente Francesco Carri hanno inaugurato una nuova filiale alla Maestà di Giannino: è un modo per esprimere la nostra vicinanza a questa zona, un vero e proprio paese ricco di imprenditoria”.

Come da tradizione, il programma della serata sarà scandito da tantissime iniziative estese in tutta l’area compresa tra via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio, dove saranno aperte oltre cento attività delle 17 fino all’una di notte che proporranno degustazioni, dj set, sfilate di moda, ma anche esibizioni sportive e di danza.

Alle ore 19:00 il taglio del nastro sancirà l’inizio ufficiale della festa: tra gli appuntamenti da non perdere le esibizioni live di Gabry Fasano, famosissimo dj che sarà ospite del Caffè Dany in via Benedetto Croce, gli stage di reggaeton e balli di gruppo, le danze latine e animazioni per bambini con Iacopo e Katia di Salsa Na Mà, le esibizioni di ballo con Dream Dance Academy, gli spettacoli di danza, zumba e latino americano con La Danzeria, lo show di ballo con Rino e Barbara e i balli di gruppo con Danz’Oasi.

Lungo via Alessandro dal Borro non mancheranno le esibizioni sportive, come quelle del Circolo Schermistico Aretino Mario Bonelli, e le lezioni di Area Fitness a cura di Palestra Life. Per i bambini sarà dedicata una grande area giochi con gonfiabili, truccabimbi, palloncini, zucchero filato e laboratori di cucina creativa con La Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapii.

Ogni palato troverà la sua prelibatezza grazie ad un’area dedicata al food dedicata a piatti della tradizione proposti da La Wineria, Ciuri Ciuri, Panetteria Donatello, Caffè Dany, Lo Strettoio, la Macelleria Pescaiola, la Pasticceria Le Golosità, Mo’pizza, Bar C&G, Bar Lisa e Gelatone.

Non mancherà il commercio su gomma con tanti food truck per aperitivi e cene dalle 17 alle 01, con proposte gustose quali hamburger, patatine fritte, birra, specialità siciliane, frutta e macedonie, estratti e centrifughe.