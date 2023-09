“Per Fumum. Il profumo della riconnessione” di Alice Rita Giugni

Arezzo, 21 settembre 2023 – Prosegue alla Galleria SanLorenzo Arte di Piazza Bordoni 4, a Poppi, la doppia personale di pittura di Laura Serafini ed Elisa Zadi dal titolo “Connessioni”.

La mostra, curata da Silvia Rossi, prevede fino alla chiusura del 28 ottobre 2023 una serie di eventi collaterali.

Sabato 23 settembre, alle ore 18, ci sarà un workshop sui profumi a cura di Alice Rita Giugni dal titolo “Per Fumum. Il profumo della ri-connessione”. La nota maître parfumeur coinvolgerà i presenti in una presentazione immersiva con degustazione olfattiva di un profumo creato per l’occasione. L’esperienza sensoriale sarà dedicata e ispirata all'archetipo di Madre Natura nella sua accezione più spirituale.

“Connessioni” di Laura Serafini ed Elisa Zadi è il quarto appuntamento della rassegna “Mappature”. La doppia personale mette in dialogo l’arte di due tra le più apprezzate pittrici dell’attuale panorama toscano: Laura Serafini ed Elisa Zadi. I linguaggi delle artiste, pur provenendo da universi creativi individuali, si fondono in una connessione armoniosa che rivela una profonda comprensione reciproca. Ogni opera è come il frammento di un puzzle più ampio, che trova la sua giusta collocazione solo quando è messo a contatto con gli altri, costruendo così un'esperienza complessa e coinvolgente.

L’esposizione è visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, a ingresso libero e gratuito.