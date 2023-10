Arezzo, 11 ottobre 2023 – Avvicinare sempre più i giovani alla musica classica attraverso manifestazioni create ad hoc per loro: così, dal prossimo 12 ottobre, parte la rassegna AperiNote organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo in collaborazione con Le7Note, Calcit e Arkattak.

Cinque appuntamenti nella prestigiosa location della sala CaMu: 12 e 19 ottobre, 4 - 7 -18 novembre.

Il primo incontro sarà un viaggio coinvolgente e ritmato nel repertorio del Novecento, dall’America all’Europa. Il giovane duo, composto da Duccio Niccolini alle percussioni e Matteo Brandini al sax, guiderà il pubblico in un’esperienza sonora calda e variopinta attraverso musiche di D. Maslanka, A. Piazzolla, P. Iturralde e D. Salleras.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

Saxofono e Percussioni: il repertorio del ‘900

Matteo Brandini, sax

Duccio Niccolini, marimba e batteria

PROGRAMMA

Sax e marimba

David Maslanka - Song for Davy e Summer Song e Song for Allison

Sax

David Salleras - Mi bailaora

Astor Piazzola - Da tango etudes, studio n 3 e n 4

Marimba

David Maslanka - Spring...birds sing...a gift of rings

Paul Smadbeck - Studio n°22

Sax e batteria

Pedro Iturralde - Funky da suite ellenica

Victor Morosco – Blue Caprice

Matteo Brandini inizia il suo percorso musicale con il sassofono nel 2010 sotto la guida del Maestro Roberto Buoncompagni nell'ambito del progetto scolastico Acchiappanote. Successivamente frequenta la Scuola Coradini sotto la guida del Maestro Giulio Cuseri, dove consegue il diploma pre-accademico con il brillante punteggio di 9/10 presso il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Nel 2015 ottiene il primo premio nelle categorie "Solisti" e "Musica d'insieme" al concorso Calcit 2015 e l’anno successivo il primo premio assoluto al IV Concorso Ciro Pinsuti di Sinalunga sotto la guida del Maestro Francesco Santucci. Dopo la Laurea Specialistica cum laude in sassofono con il M° Alda Dalle Lucche presso la Scuola di Musica di Fiesole, frequenta il Biennio Specialistico di Saxofono presso il Conservatorio Mascagni di Livorno sotto la guida del Maestro Valerio Barbieri. Ha raffinato la sua arte partecipando a diverse Masterclasses e corsi di perfezionamento. Nel 2019 partecipa alla stagione musicale La terrazza, Conversazioni in musica presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche in collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Ancona. Nel 2020 si è esibito al concerto di Capodanno con l'Orchestra Galilei al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 2020 al 2022 è primo sassofonista solista dell'Orchestra Giovanile Italiana con cui partecipa nell’agosto 2022 alla produzione della suite orchestrale Symphonic Dances di S. V.Rachmaninov presso il Konzerthaus di Berlino, in occasione del Festival Young Euro Classic 2022 con Direttore il Maestro Daniele Giorgi. Durante gli ultimi anni ha maturato esperienza come musicista d'orchestra, solista, concertista e preparatore musicale.Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti in vari concorsi. È entrato a far parte della "Livorno Saxophone Orchestra" come primo sassofonista contralto solista. Lo scorso giugno ha vinto l’audizione per l'individuazione dei solisti del concerto di apertura dei festeggiamenti della Repubblica Italiana ed è stato selezionato con merito, fra tutti i candidati, con l’esecuzione del Concerto per Saxofono e Orchestra, op. 109 di Aleksandr Glazounov, insieme all’Orchestra Mascagni al Teatro Goldoni di Livorno. Recentemente si è aggiudicato il primo premio al Concorso Riviera della Versilia di Camaiore, ottenendo come ulteriore riconoscimento, una borsa di studio al merito offerta dal Comune di Camaiore.

Duccio Niccolini Polistrumentista nasce in una famiglia di musicisti, inizia lo studio del pianoforte a 3 anni con la madre M° Greta PALAZZINI e il M° Carlo Alberto NERI, dal 2011 batteria con Mauro DAVERI e nel 2016 percussioni con il M° Roberto BICHI. Dal 2011 partecipa a tutte le edizioni del Concorso G. BARULLI C.A.L.C.I.T. vincendo per 7 edizioni il 1° Premio di Categoria (percussionista solista e pianista a 4 mani), 7 volte il Premio "Italo MARCONI" (si esibisce con pianoforte, clavicembalo, batteria e percussioni ), 5 volte Premio "Combinata" (come solista, camerista, e pf 4 mani), Premio Dicembrini, G.BARULLI " e " Città di Arezzo 2018". Nel 2014 è invitato ad esibirsi tra i 6 giovani musicisti più promettenti della provincia nel Concerto di Pasqua alla Fondazione Ivan Bruschi. Nel 2016 entra in orchestra suonando come percussionista la Rapsodia in blu di Gerswin, nell’ ENSEMBLE di Fiati delle 7 note e collabora come batterista in varie formazioni. Nel 2018 Partecipa come percussionista alla Festa della Musica alla Scuola di Musica di Fiesole accompagnando il Coro Voceincanto dove riceve i complimenti dei Maestri Fiesolani e replica all’Accademia Chigiana. Con il Coro VOCEINCANTO come percussionista e corista partecipa a numerosi concerti, al prestigioso Concorso Polifonico Nazionale, al Concorso Internazionale Isola del Sole a Grado 1° premio ottenendo i complimenti dalla giuria Internazionale per la professionalità dell’esecuzione. Come pianista a 4 mani è premiato nei più importanti concorsi nazionali tra cui: Concorso Nazionale G. ROSPIGLIOSI, Inter. Premio Crescendo, J.S. BACH. Partecipa per 3 edizioni alla trasmissione TALENTI alla RIBALTA su Teletruria. Nel 2018 partecipa al CLAZZ International Music Festival di Arcidosso e al’ Istituto R. FRANCI di Siena supera brillantemente gli esami dei Corsi Pre-Accademici di pianoforte Complementare, Percussioni con 9,50/10 e T.R.P. Nel 2021 come batterista Supera il livello E2 alla D. AGOSTINI DRUM SCHOOL PARIS. Si cimenta in tecniche di registrazioni mix e masteringe, ha partecipato come fonico e cameramen a vari Spettacoli dal vivo. Nel 2022 è assistente nello Studio di Registrazione il Cicaleto di Sargiano Arezzo. Suona nell' Orchestra CALCIT di Arezzo e Svolge attività Concertistica in spettacoli teatrali, Rassegne di giovani promettenti, concerti. A settembre è Ammesso al Triennio Accademico del Conservatorio di Siena nella classe del M° Federico POLI e partecipa al Master di FILIPPO GIANFRIDDO

Informazioni: info@fondazioneguidodarezzo.com

Biglietti: *aperitivo incluso - 7 euro intero, 4 euro ridotto ( over65, under26, soci Unicoop, dipendenti comunali)

Acquistabili su www.discoverarezzo.com oppure il giorno dell'evento presso la biglietteria del Palazzo di Fraternita