Paolo Fresu alla tromba e Omar Sosa, aprono il Valdarno Jazz

Arezzo, 20 luglio 2024 -Prenderà il via sabato 20 luglio da Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno con “Food”, il progetto di Paolo Fresu alla tromba e Omar Sosa, il Valdarno Jazz, la manifestazione che fino al 30 luglio porterà concerti di rilievo nei comuni del Valdarno, tra Arezzo e Firenze, a San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno.

In programma, “Ramsey Lewis Project” con Dario Cecchini e l’Orchestra del Conservatorio di Firenze (23.07, San Giovanni Valdarno); Gianmarco Scaglia Trio con Stefano ‘ Cocco’ Cantini’ in “Blue in Green Project” (24.07, Loro Ciuffenna); Metamorfosi” con Valeria Mancini in arte Celidea ed il pianista Mattia Parissi e il Pierre do Sameiro Quartet (29.07, Terranuova Bracciolini); JOTC Open Orchestra in “Mo’ Joe - The music of Joe Henderson” con Daniele Malvisi (30.07, Figline e Incisa Valdarno). La kermesse è organizzata da associazione Valdarno Jazz in collaborazione con Regione Toscana, i comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno, e Associazione Music Pool.

Nel primo appuntamento, Fresu e Sosa, duo ormai collaudato, porterà in scena uno spettacolo coraggioso che, attraverso la musica, vuole indagare sul piacere del gusto e della convivialità, riflettendo sull’importanza di una sana alimentazione e sulla situazione globale del cibo nel pianeta. Dai delicati tintinnii di calici, dall’olio che frigge, il vino versato in un bicchiere o un coltello che taglia una carota oltre che le voci narranti in lingua italiana, sarda, friulana, spagnola, francese, inglese, giapponese, i racconti di ricette, ambientazioni culinarie e socialità si fanno colonna sonora, laddove i suoni, debitamente tagliati, equalizzati e messi in loop, fungono da basi per le varie composizioni originali scritte da Fresu e da Sosa, oltre alla canzone “A Cimma” di Fabrizio de André, unica cover dell’album (ore 21.30, ingresso 18-16 euro).

"Al via l'edizione 2024 di Valdarno Jazz, in collaborazione con Music Pool, con tanti protagonisti della scena jazz, a partire dall'atteso concerto di Paolo Fresu con Omar Sosa, sei concerti con ben due orchestre: una panoramica importante della creatività musicale che oggi il jazz esprime", afferma Gianni Pini.