Paola Turci e Gino Castaldo, lunedì 25 agosto alle ore 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni

Arezzo, 19 agosto 2025 – Lunedì 25 agosto appuntamento a San Giovanni Valdarno in piazza Masaccio alle ore 21.30

Il Festival Orientoccidente torna a San Giovanni Valdarno con uno degli appuntamenti più importanti e particolari: Paola Turci e Gino Castaldo, lunedì 25 agosto alle ore 21.30 in piazza Masaccio, sono i protagonisti di uno spettacolo che, tra narrazioni, filmati memorabili e interpretazioni live, ripercorre gli straordinari profili di quelle voci femminili che hanno segnato la canzone italiana e hanno spesso anticipato l’aspirazione alla libertà e alla parità dei diritti. Si intitola “La rivoluzione delle donne - Le voci femminili che hanno segnato la storia”, personalità d’eccezione che, con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste, hanno rappresentato modelli di libertà e bellezza: da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre protagoniste di uno spettacolo fatto per celebrare il loro lascito e la loro influenza sulla cultura musicale italiana. Paola Turci, cantautrice, cantante, musicista, un’anima in cui si fondono eleganza, rock, sensibilità e coraggio con un successo che dura da quarant’anni, e Gino Castaldo, critico musicale fra i più noti in Italia, da oltre quattro decenni narra con immagini e parole la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale, si ritrovano ancora insieme dopo il successo del tour “Il tempo dei Giganti” nel 2024. Adesso l’obbiettivo - come ha scritto Castaldo - è di omaggiare anche le voci femminili consapevoli che, in Italia e non solo, le donne da sempre hanno usato la propria voce per essere presenti nella società, imporsi e imporre una nuova immagine di sé in un mondo spesso prettamente maschile, compreso quello musicale. La canzone d’autore - ha dichiarato Giampiero Bigazzi, coordinatore del festival - è da tempo uno dei percorsi di Orientoccidente…. questa volta, con l’appuntamento di Turci e Castaldo, vogliamo andare oltre e raccontare le donne che, con le canzoni, hanno provato a rivoluzionare i costumi e hanno contribuito ai cambiamenti della società italiana dagli anni 60 in poi, anticipando spesso il diffuso desiderio di emancipazione. Un viaggio nella canzone italiana più popolare e conosciuta, guidati da immagini d'epoca, dai racconti di Castaldo e soprattutto dall’essenziale minimalismo rock e dalle grintose interpretazoni di Paola Turci". biglietto: 17 € - soci Coop 15 € - online 14 € <https://oooh.events/evento/paola-turci-e-gino-castaldo-biglietti/> prenotazioni: Materiali Sonori 055.9120363 - 335.6159643 + Proloco San Giovanni Valdarno 055.9126268