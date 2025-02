Palaffari, torna il grande Mercato delle Pulci

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Dopo la corsa record alle iscrizioni con cinquecento persone rimaste fuori in lista di attesa questo sabato 15 e domenica 16 febbraio torna il grande Mercato delle pulci, il più grande evento sull'usato di privati nel paese, ad Arezzo Fiere e Congressi per una giornata all'insegna del riciclo, il riuso e la partecipazione! Per questa edizione si prevede una grande giornata di festa dedicata al Carnevale insieme all'animazione di Nuovamente, Latte di mamma e il Mosaico di Andreina e il premio al miglior costume e San Valentino con le mostre di Maurizio Rapito, Meri Ciuchi e Marco Goti.

E sempre per fare comunità, in concomitanza con la rassegna canora Sanremese, è stata creata anche una Lega al Fantasanremo con centoventi partecipanti al suo interno, dal nome Quello che le pulci non dicono.

Una novità, anche se sempre più visibile nel tempo, è il piccolo festival streetfood diffuso che si tiene nei vari padiglioni della manifestazione con la presenza di sedici truck gastronomici che spaziano dal sardo al siciliano passando per l'asiatico.

20 mila visitatori, 7 padiglioni, 600 banchi sul second hand così distribuiti:

- SETTORE ROSA: 4 padiglioni sull'usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo e - SETTORE BLU: 2 padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, negozi e partite iva

Orari vendita al pubblico: - Domenica tutto il giorno dalle 9.00 alle 19.00 - Sabato solo pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 in versione deballage (disimballaggio e montaggio, gli espositori possono ancora montare e non essere tutti presenti)

Eventi Collaterali

- MOSTRA di MAURIZIO RAPITI & MERY CIUCHI corridoio settore blu - PERSONALE SCULTURA MARCO GOTI + CENACOLO DEGLI ARTISTI corridoio settore rosa - NUOVAMENTE Animazione, truccabimbi e laboratori pad. E

- LATTE DI MAMMA allattamento, cambio del pannolino, giochi

- LABORATORI MOSAICO DI ANDREINA & I SONISTI orchestrina street della scuola Musaika - CACCIA AL TESORO presso Raccolta fondi pad A

INGRESSO: 3 euro il giorno stesso alle casse, 5 euro abbonamento alla cassa I bambini sotto i 12 anni non pagano