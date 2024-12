“Oltre - Io prima me dopo” con Marco Floris e Alessandro Corsi a Cavriglia

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Penultimo appuntamento per la nona edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori. Sabato 14 dicembre, alle ore 21.15 al Teatro Comunale, verrà presentato lo spettacolo “Oltre - Io prima me dopo” con Marco Floris e Alessandro Corsi, che firma anche la regia. Nasce dalle poesie di Mark Sirolf (pittore e scrittore sardo) e si snoda attraverso l’intrecciarsi di un racconto di vita con il percorso poetico, fucina di sensazioni, immagini, odori, suoni, cieli inarrivabili, cieli solitari, asfissianti. Viene presentato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani a cura del Ser.D, distretto sociosanitario USL Toscana sud-est. L’ingresso è gratuito. “È un brandello di pelle oscura” scrive Alessandro Corsi nelle note di regia "rimasta nell’armadio dei 'se avessi', che un ragazzo come tanti ci affida, senza neanche pensarci troppo. Marco ci regala uno scorcio delicato del suo mondo, dei suoi affetti, del suo disgregarsi. Un soffio che scorre fra le immagini di ieri e di oggi; tra ciò che era, ciò che poteva essere e ciò che, nonostante, risorge dalle ceneri, forse più forte che mai. Un torrente di poesia e prosa che naviga alvei scomodi, angusti, violenti. Inoltrandosi tra i boschi della dipendenza, del carcere, della solitudine, della disperazione per aprire la propria efflorescenza alla purificazione salvifica della consapevolezza, della rinascita. Sfocia infine nelle nostre esistenze regalandoci una visione dolce e amara al tempo stesso. Ci racconta il “confine sottile”, l’illuminazione, il memento, lo sguardo che si fa vivo e si muove violentemente laddove non vorremmo. È la sedia scomoda che lascia una cicatrice profonda sulle certezze miopi di chi, di fronte alla dipendenza si pone creando una barriera impenetrabile tra un ‘noi' e un ‘loro’.”

Materiali in Scena 2024 si conclude venerdì 20 dicembre con un evento speciale: “True Love Will Find You in the End”, il Concerto di Natale di Flame Parade, band valdarnese che con il suo più recente album “Cannibal Dreams” ha concluso un tour di oltre quaranta date, confermando anche un importante riconoscimento internazionale suonando con successo in Europa fino a ricevere l’invito per il 2025 al prestigioso New Colossus Festival di New York.