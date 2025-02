Arezzo, 12 febbraio 2025 – Oltre il 28% di crescita degli abbonamenti per la stagione teatrale a San Giovanni Valdarno. Grande attesa per Federico Buffa

Dai 185 abbonati dello scorso anno ai 238 attuali. Senza considerare i numerosi biglietti venduti per i singoli spettacoli. Prossimo appuntamento giovedì 20 febbraio al cinema teatro Masaccio con "Italia Mundial"

La stagione teatrale 2025 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno segna un significativo incremento degli abbonamenti, con un aumento che sfiora il 29%. Gli abbonati sono passati dai 185 dello scorso anno ai 238 attuali, un segno tangibile dell'entusiasmo crescente per la proposta culturale offerta. A questi si aggiungono poi i numerosi biglietti venduti per i singoli spettacoli, confermando un grande successo di pubblico.

Tra i protagonisti del cartellone, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, spiccano nomi di grande richiamo come Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni e Federico Buffa. Un mix vincente di grandi narratori, commedie, storie sportive e ironia, che ha reso la stagione particolarmente apprezzata dal pubblico, con numeri mai raggiunti in passato.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione – le parole del sindaco Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – per due motivi principali: grazie al lavoro svolto in questi anni, siamo riusciti a riportare un pubblico sempre più numeroso agli spettacoli dal vivo. Non solo per la stagione teatrale, ma anche per tutti gli eventi e le rassegne che organizziamo nel corso dell’anno. Il secondo motivo riguarda il notevole incremento degli abbonati alla stagione teatrale, il cui numero ha superato persino quello delle ultime rassegne al Teatro Comunale Bucci, che aveva quasi il doppio dei posti. Questo è un chiaro segno della qualità della programmazione, che ha saputo attrarre un pubblico più ampio”.

Il prossimo appuntamento della stagione è fissato per giovedì 20 febbraio alle 21, con lo spettacolo Italia Mundial di Federico Buffa, per la regia di Marco Caronna e con il pianista Alessandro Nidi. Una produzione di International Music and Arts che racconta una delle storie italiane più belle: l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

“Federico Buffa – commentano il sindaco Vadi e l’assessore Franchi – è uno dei giornalisti sportivi più preparati, competenti e seguiti nel panorama italiano, e il mondiale dell’82, da lui raccontato nello spettacolo, è stato un evento sportivo mitico e leggendario, sia per chi l’ha vissuto, sia nell’immaginario collettivo di chi lo ha sentito raccontare. Di quella favola faceva parte anche un pezzo della nostra terra, Paolo Rossi, che ha scelto il Valdarno come casa per gli ultimi anni della sua vita”.

Per la platea, il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per la galleria, invece, il biglietto intero ha un costo di 13 euro e quello ridotto è di 11 euro.

In collaborazione con Unicoop Firenze e la carta studente della Toscana, è disponibile un biglietto ridotto per i giovani under 30, che potranno acquistare il biglietto a 8 euro, con il posto assegnato in base alla disponibilità della sala. Per ottenere il biglietto ridotto, è necessario presentare la carta e si consiglia di recarsi in biglietteria almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sono previste riduzioni per diverse categorie, tra cui over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, soci Valdarno Mutua, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti) e abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò. Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti in platea al prezzo di 6 euro, da prenotare almeno una settimana prima dello spettacolo. Infine, per i soci Coop è attiva la promozione “1000 punti mille emozioni”. Per maggiori dettagli e adesioni, ci si può rivolgere ai punti vendita Unicoop Firenze. Si ricorda inoltre che, una volta iniziato lo spettacolo, l'ingresso è consentito solo durante l'eventuale intervallo.