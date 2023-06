“Notti e Note d’Estate” 2023: appuntamento a Civitella

Arezzo, 9 giugno 2023 – Teatro, musica, arte, cinematografia, ma anche solidarietà. In partenza dal 20 giugno la rassegna culturale estiva “Notti e Note d’Estate”, organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana.

“Con Notti e Note d’Estate 2023 – spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo – si coniuga perfettamente l’offerta culturale con la valorizzazione e promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze. Si tratta di oltre 20 eventi in calendario che accompagneranno cittadini, visitatori e turisti dal mese di giugno fino a quello di settembre. Un ringraziamento in particolare va alle associazioni del territorio e non, che anche quest’anno hanno collaborato alla realizzazione di questo variegato e ricco programma tra conferme e novità”.

Protagonisti i diversi centri storici delle frazioni per valorizzare tutto il territorio comunale. Torna quindi in scena a Badia al Pino, con sei appuntamenti, dal 20 al 25 giugno, la Rassegna di Teatro Amatoriale “Il Pino”, a cura dell’Associazione culturale I Racimolati di Badia al Pino.

La Musica sarà nuovamente protagonista a Civitella, dove, il 2 luglio, si terrà il Concerto d’Estate della Filarmonica Santa Cecilia di Civitella in piazza Don Alcide Lazzeri, mentre sul riqualificato terrazzo della Rocca, il 28 luglio, è prevista la quarta edizione del Mammut Jazz Fest.

Nelle sere d’estate non può mancare il Cinema sotto le stelle, nelle tre date del 5, 12 e 19 luglio, proiettato nella location riqualificata e suggestiva di piazza della Chiesa a Tegoleto.

Spazio poi a Civitella per il Meyer, il 22 luglio, con Djset e cena di beneficenza.

Nell’ambito del Festival delle Musiche ben quattro gli appuntamenti, il 26 luglio a Pieve al Toppo, con il Soldatino di stagno teatro per bambini a cura della Compagnia Nata-Stivalaccio Teatro; il 3 e 5 agosto con Musica a Sud e Cambria Funky Style a Civitella – qui in concomitanza con Calici sotto la torre curato da Slow Food Val di Chiana – e il 29 agosto a Viciomaggio, con lo spettacolo teatrale per bambini Acquamatta a cura della Compagnia Nata.

Da non perdere il doppio appuntamento del 20 agosto a Badia al Pino con l’Arte Organaria, visita guidata al laboratorio di Paolo Ciabatti, seguito dal concerto nell’ambito del Terre d’Arezzo Organ Festival nella Chiesa di San Bartolomeo.

A chiudere il cartellone culturale estivo sarà il 2 settembre “360° Culture” a Pieve al Toppo, un evento di breakdance e arti urbane a cura dell’Associazione Boom Bap Dojo.

Info e programma completo degli eventi sul sito istituzionale del Comune Civitella e sulla pagina Facebook ufficiale.