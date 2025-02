Arezzo, 17 febbraio 2025 – Torna Pieve Classica 2025 con la terza serata, Giovedì 20 Febbraio alle ore 21.15 al Teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano.

Sarà il turno di "Normalmente musica", una serata avvolta dal mistero sui partecipanti, pianista e cantante, che potremo scoprire solo all'inizio del Concerto quando si aprirà il sipario.

Possiamo anticipare che si tratterà di un viaggio sentimentale nella grande musica italiana: grandi brani, grandi voci, grandi autori che hanno fatto e fanno tutt'ora la storia della musica italiana. Comunque tutti grandi "classici" che quindi non tradiscono l'incipit "CLASSICO" che dà il titolo da 11 anni alla Stagione musicale pievana.

Un pianista che da solo accompagnerà una grandissima voce femminile, graffiante e particolare. Ogni brano eseguito rappresenta uno stato d'animo, una storia, un ricordo, una sensazione che appartengono alla giovane interprete (altro indizio) e che verranno svelati via via durante la serata. Un insieme di sensazioni che verranno sostenute anche da un calice di buon vino, per arricchire l'esperienza multisensoriale della serata.

Il botteghino del Teatro aprirà alle 20.45 la vendita dei biglietti, mentre l'inizio dello spettacolo è previsto non prima delle 21.15.

E' ancora possibile acquistare i biglietti anche in prevendita tramite questo link : https://www.ticketsms.it/event/Normalmente-Musicavoce-Musica-E-Pieve-Santo-Stefano-Teatro-Comunale-Giovanni-Papini-20-02-2025?fbclid=IwY2xjawIbJDFleHRuA2FlbQIxMQABHfnBf2BFsqhOS9wlg7m5ZcWL77qZdIaW0h3VEAvVdOwt05L0ZabPfWf-zA_aem_chxwf8iRJtI7_67SgORzcA