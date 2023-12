Nella città delle luci c’è la Casa dei Supereroi. Tanti stand gastronomici

Empoli è "Città del Natale", con luci, installazioni, iniziative per grandi e piccini, la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, la Casa dei Supereroi e quella di Babbo Natale. Non mancano le nevicate, a orari e in giorni prefissati (ogni sabato e domenica alle 16.30; 17.30; 18.30 e 19.30). Fiocchi bianchi che cadono dal cielo a rendere magica l’atmosfera. Nella piazza centrale, piazza Della Vittoria, è anche allestito un mercatino di Natale con stand di prodotti artigianali tipici e gastronomici, sia italiani che internazionali.