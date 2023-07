Nanni Moretti al festival Smart con Il Sol dell’Avvenire

Arezzo, 12 luglio 2023 – L’Arezzo Smart Festival si veste di cinema per un evento speciale che andrà in scena presso l’Arena Eden di Arezzo domenica 16 luglio con inizio alle ore 21:00. Protagonista della serata sarà il regista Nanni Moretti, uno dei più noti e influenti registi del cinema italiano. Nanni Moretti, intervistato da Simone Emiliani, introdurrà la visione del suo ultimo lungometraggio, con inizio alle ore 21:15, “Il Sol dell’Avvenire” presentato a Cannes nel mese di aprile e che vanta 8 candidature e un premio ai Nastri d'Argento, con un incasso in Italia al Box Office nelle prime 11 settimane di programmazione di quasi 5 milioni di euro.

Il cast d’eccezione, con Mathieu Amalric, Margherita Buy, Barbora Bobulova, Nanni Moretti e Silvio Orlando, racconta di Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, che ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole “farla finita” con il mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico, e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola.

Tra una canzone e un refrain, arriva in fondo al suo film, ambientato nella Roma del '56, quella della nevicata storica, delle prime luci elettriche e delle sezioni comuniste in subbuglio dopo l'ingresso dei carri armati sovietici e Budapest. Dietro le barricate della (sua) esistenza, risponde al fuoco nemico e resiste all'artiglieria amica, ma finirà per arrendersi alla parte migliore di sé, conducendo una tribù di attori fedeli dove il sole sorge ancora e il vento finalmente si posa.