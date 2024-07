Arezzo, 24 luglio 2024 – Musica sotto le stelle a Civitella. Il 3 agosto torna Civitella per il Meyer

Tanti artisti si esibiranno in una grande serata di musica e solidarietà. Il ricavato dell'evento sarà infatti devoluto a favore della Fondazione Meyer, a supporto delle attività dell'Ospedale Pediatrico Meyer.

Il conto alla rovescia è iniziato e il borgo medievale di Civitella si prepara ad un nuovo appuntamento con una serata di musica, divertimento dove il filo conduttore sarà la solidarietà. L'appuntamento è per sabato 3 agosto quanto piazza don Alcide Lazzeri sarà un autentico palco sotto le stelle in occasione di Civitella per il Meyer.

Un appuntamento fisso dell'estate aretina, della Valdichiana, dove Sangria Party, la Pro Loco di Civitella insieme alla Fondazione Meyer, all'amministrazione comunale e Nicola Lucioli fanno squadra con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il programma dell'edizione 2024 partirà alle 19.30 con l'apertura degli ingressi alla piazza con la cena in calendario alle 20.15 e a seguire il dopo cena. Il tutto all'insegna della musica e dello spettacolo grazie ai numerosi ospiti e dj che prenderanno parte anche quest'anno all'appuntamento, come ad esempio il Circo Bianco, artisti e acrobati professionisti che creano spettacoli visivamente sbalorditivi. La musica sarà poi la vera protagonista con tantissimi dj e vocalist.

Special guest Manuel Ribeca, dj e producer, direttamente da Ibiza che ha scelto Civitella come sede di una data del suo tour, una delle poche in Italia. Tra gli ospiti, direttamente da 'Tale e quale show', Andy Bellotti.

PREVENDITA CENA

Vineria Clanis - Via Aretina Nord 55, Pieve al Toppo

Bertoni - Via Aretina Nord 58, Pieve al Toppo

Blu Notte Pizzeria - Via R. Morandi 87, Albergo

Madison Bar - Via Fiorentina 2, Monte San Savino

Fratelli Pierozzi - Piazzetta Edo Gori 2, Arezzo