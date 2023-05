Maupal, l’artista della romanità. “Papa Francesco? Mi conosce e le mie opere lo divertono”

Roma, 10 maggio 2023 – “Coraggio, il meglio è passato”. La citazione di Ennio Flaiano è il titolo della mostra dell'artista Maupal, noto internazionalmente, curata da Bruno Ialuna, ideata e organizzata da Tina Vannini. Celebri, fra le altre, le opere di Maupal raffiguranti Papa Francesco, che l'autore ha incontrato più volte. La mostra è stata inaugurata il 4 maggio a Roma, in via Margutta, 118, la celebre strada degli artisti, nella città del cuore di Maupal, che vive in zona Borgo Pio ed è uno dei grandi interpreti mondiali attuali anche della romanità. La sede della mostra, visitabile fino al 25 settembre, è il ristorante "Margutta Veggy Food & Art”, perché la titolare, Tina Vannini, è una grande ammiratrice di Maupal.

"Siamo nel cuore di Roma – ricorda il curatore Bruno Ialuna – tra l'altro, in uno dei locali storici della ristorazione italiana: primo ristorante vegetariano nato in Italia, nel 1979 e secondo in Europa. Inauguriamo qui la mostra di Maupal, che, ormai, è un artista internazionale: la prestigiosa rivista Artnet l'ha inserito tra i 30 street artist più influenti al mondo. E' molto modesto, ma è un vero e proprio mito”.

Tina Vannini, titolare del locale, ideatrice e organizzatrice della mostra, rivela: “Maupal ha mille impegni e l'ho rincorso pur di riuscire ad avere la sua arte qui. Poi, una sera, finalmente, davanti a un bicchiere, mi ha detto: 'Sì'. Sono molto felice di ospitare prima di tutto una persona meravigliosa, un artista fantastico, ironico, che gioca con simboli importanti, ma in una leggerezza davvero incredibile, veicolando messaggi profondi”.

Maupal sottolinea: "Parte dei proventi derivanti da questa esposizione andranno in beneficenza per 'Ripartiamo'. Anche nel caso di questa mostra, ho cercato di esprimere la mia romanità, come faccio di solito, in particolar modo attraverso ossimori grafici, usando quel sarcasmo e quell'ironia tipici di una Roma che sta scomparendo. Mi sento onorato di poter esporre in questo luogo, in una strada come via Margutta – dichiara – e spero che la mostra piaccia a tutti gli osservatori”.

Grande protagonista di molte delle opere di Maupal è Papa Francesco: "Ho avuto l'occasione di incontrare il Pontefice tre o quattro volte – racconta l'artista - Ormai mi conosce ed è molto divertito, perché ha capito la mia buona fede e il fatto che io voglia sottolineare i suoi messaggi in maniera ironica e leggera, al punto da riuscire ad avvicinare anche persone che, normalmente, si sentono lontane dalla Chiesa”.

Il curatore Bruno Ialuna, in conclusione, pone l'attenzione sul titolo della mostra: “Il titolo è: 'Coraggio, il meglio è passato', citazione celebre di Ennio Flaiano, che è un'esortazione anche a ripartire, perché c'è sempre un meglio da costruire, non si può rimanere legati a trent'anni fa, il mondo è andato avanti e c'è, appunto, un 'meglio' da creare".