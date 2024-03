"Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia: weekend di fiori, cultura e gastronomia a Capannori"

CAPANNORI (Lucca)

Un altro fine settimana dedicato alle camelie, la cui fioritura è in piena esplosione, e all’intrattenimento culturale e gastronomico a Pieve e Sant’Andrea di Compito. Fiori, colori, varietà “insospettabili“ ancora oggi e domani per questo secondo appuntamento con la Mostra delle Antiche camelie della Lucchesia, che proseguirà anche nei prossimi week-end (16-17 e 23-24 marzo). Due giorni di musica, animazione, visite guidate, mostre, laboratori, spettacoli, enogastronomia e percorsi esperienziali in natura. Novità di questo fine settimana la mostra di bonsai, l’esposizione di auto storiche con l’associazione “Amici delle Rosse” e il corteggio del gruppo storico “Casteldurante” di San Ginese di Compito, con l’allestimento di un accampamento medievale e sfilata in costume. Visite guidate gratuite al camelieto (partenza ogni mezz’ora), iniziative per bambini e ben 7 mostre a tema. Nell’area ristoro del Centro Culturale del Compitese, organizzatore dell’evento, dalla frantoiana allo stracotto al vino rosso, trippa con fagioli all’olio, torte con i becchi e, immancabile, il buccellato.