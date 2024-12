Arezzo, 5 dicembre 2024 – Montemignaio: al via la prima edizione di “Presepi in mostra 2024” Montemignaio si prepara ad accogliere il Natale con un evento unico nel suo genere: la prima edizione di “Presepi in mostra 2024”, un tour tra oltre 50 presepi sparsi nelle frazioni del paese. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 17 nella frazione di Castello, dove si procederà con l'accensione dell'albero di Natale e la visita ai presepi della zona.

Tra i presepi visitabili o quello a grandezza naturale di Casodi, con una stalla ricostruita nel centro della frazione e i Re Magi posizionati lungo la strada. Nel Cassero del Castello, invece, si trova un presepe incastonato in una piccola bifora, che incornicia lo sfondo della valle del Casentino, regalando un effetto scenografico di grande impatto. Non mancheranno i presepi storici, come quello di Ottavino, situato vicino alla Chiesa di Sant’Agata e alle mura del Castello, simbolo della passione e della dedizione della comunità di Montemignaio. Imperdibile anche il presepe di Teresa e Tito, una vera istituzione locale, realizzato negli anni su uno spazio di oltre 25 metri quadrati nella taverna della loro casa a Fornello.

I presepi saranno realizzati con materiali diversi, tra cui pietre, legno, ceramica e ferro battuto, dimostrando la creatività e la varietà delle tecniche artigianali impiegate.

Grazie alla generosità dei coltivatori di alberi di Natale, il paese è stato arricchito con numerosi alberi distribuiti e addobbati in tutte le frazioni. Gli abitanti hanno partecipato attivamente alla realizzazione degli addobbi, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia calda e accogliente.

Nel corso del periodo natalizio saranno organizzate passeggiate di gruppo con accompagnatori, per permettere ai visitatori di esplorare i presepi e le bellezze del territorio. Le date e i dettagli di queste passeggiate saranno comunicati successivamente.

Il tour dei presepi

I presepi saranno visitabili in diverse località del comune, ovvero:

Consuma

Castello Dentro le Mura

Castello Fuori le Mura

Prato

Masso

Campiano

Casodi

Forcanasso

Molino

La Pieve

Poggiolino

Fossatello

Cameronci

Valendaia

Treggiaia

Santo

Fornello

Secchieta

L’evento è reso possibile grazie al contributo delle associazioni Auser Montemignaio, centro culturale “Calandra” Montemignaio, comitato della Madonna delle Calle, comitato Festeggiamenti della Consuma, Consuma Creativa, Gruppo Namasté Montemignaio – C.A.I. Sezione Firenze, Misericordia di Montemignaio, Polisportiva Montemignaio, Pro Consuma.

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, unendo fantasia, ingegno e creatività per trasformare Montemignaio in un luogo magico e incantato.