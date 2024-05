Monte San Savino presenta i suoi Green Heores

Arezzo, 30 maggio 2024 – “Green Heroes” si cresce e si diventa a qualsiasi età ma è meglio iniziare il prima possibile perché il pianeta ha bisogno, purtroppo, di eroi. Si concluderà così lunedì 3 giugno, al Teatro Verdi di Monte San Savino con inizio alle ore 17:00, il laboratorio teatrale “Green Heroes – Siamo noi a fare la differenza” di Ilaria Violin condotto da Elena Ferri, che ha impegnato nel corso dell’a.s. 2023/24 gli studenti delle classi VA e VB dell’Istituto Comprensivo Andrea Sansovino di Monte San Savino. Un laboratorio aperto al presente e al futuro a cura di Officine della Cultura finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e realizzato in collaborazione con Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi.

Ecologia deriva dal greco oikos e significa “casa”. “Green Heroes” parla di ambiente in varie forme. Parla di ragazzi annoiati dalla lezione sull’ecologia che si incontrano al parco e gettano cartacce a terra, di altri invece interessati alla raccolta differenziata che trasforma la plastica in pile per l’inverno o l’alluminio in pezzi nuovi per la bicicletta. Parla di una foresta di alberi che prende vita e sconfigge i nemici disboscatori. Parla di un confronto tra chi ha comprato la macchina elettrica, chi va ancora a benzina e se ne frega di inquinare a costo di trovare il parcheggio più vicino e chi invece preferisce la bicicletta e le gare sotto la pioggia. Tra tutto e tutti parla di un supereroe, un ragazzo che raccoglie i rifiuti e li getta nel giusto cestino, che prova a far ordine in questo ambiente che dovremmo rispettare perché è casa nostra.

Hanno preso parte al laboratorio Abboccato Edoardo Andrea, Barbagli Isabel loana, Braconi Lucrezia, Carbunaru Maria Alexandra, Crafa Martina, Davoglio Matilde, Esposito Aniello, Fantozzi Chiara, Giangani Davide, Hossain Fatima, Lafdali Adam, Menchetti Lapo, Meucci Sebastian, Mugnai Maria Vittoria, Samir Khaled, Shahan Muhammad, Veltroni Diletta, Veltroni Gabrio, Vintila Jesica Gabriela, Burani Agata, Cipollini Mattia, Cisterni Maria Chiara, Dragoni Filippo, Elkour Alaa Eddin, Frosini Niko, Lembo Leonardo, Longobardi Valentina, Mancino Emanuele, Mazzeo Anita, Mugnai Ettore, Nencioli Chiara, Pantani Tommaso, Roti Tessa, Tavanti Arianna, Tucci Tommaso, Tunaru Davide Leonardo, Vasarri Mariasole, Vitiello Noemi, Zeni Amelia. Realizzato con la collaborazione delle maestre Elena Bigi, Simona Lazzeri, Antonella Lisi e Grazia Tiezzi. Progetto musica di Francesca Nanni.