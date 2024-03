Moda, donne ed emancipazione

S’intitola "Stilisti rivoluzionari che hanno emancipato le donne" l’evento che si terrà venerdì al museo della Grafica (inizio ore 17.30) di Pisa, sui Lungarni all’interno del cartellone "Marzo delle donne", organizzato dal Comune di Pisa, assessorato alle pari opportunità. Un convegno e l’esposizione di alcuni tra i capi più iconici della moda italiana con capi di YSL, Chanel, Valentino e Cardin (esposizione fino al 31 marzo). L’evento vede la partecipazione straordinaria di Rodrigo Basilicati Cardin, pronipote di Pierre Cardin, direttore artistico e proprietario della maison, che in via del tutto eccezionale esporrà a Pisa alcuni dei capi conservati al Museo di Parigi, fra cui il celebre ‘manteau rouge’ degli anni ‘50, e racconterà lo stile avanguardista del brand Cardin, da lui stesso ereditato. Pierre Cardin, che ha lavorato anche per Dior, afferma innovative collezioni, che rivendicano uno stile fuori dagli schemi, dando vita ad abiti unisex senza trascurare l’eleganza. Rodrigo, sulla scia di Pierre Cardin che introdusse il sintetico, prosegue con loe ‘space age’, tra forme geometriche e collezioni green che propone una combinazione di materiali riciclati, riducendo l’impatto della produzione.