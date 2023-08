Miss Toscana, su il sipario Il record di Giada: vince tutte le sere

di Enrico Salvadori

CHIESINA UZZANESE (Pistoia)

È un’estate di rinascimento per Miss Toscana e Miss Italia. Le difficoltà della pandemia sono finalmente alle spalle, manca l’ufficialità ma la finale di Miss Italia tornerà in Rai dopo troppi anni in cui un ostracismo ingiustificato ha penalizzato un concorso che è la storia del Costume del nostro Paese e ha lanciato nel firmamento dello spettacolo e dell’intrattenimento tante ragazze. Che la storica ribalta della bellezza sia più viva e brillante che mai lo dimostrano le tante serate di successo allestite nelle piazze toscane quest’estate da Syriostar, la concessionaria del concorso per il Granducato. Dopo le tante selezioni il primo step importante è in programma domenica prossima al Dancing Don Carlos di Chiesina Uzzanese, presentato come sempre dal poliedrico Raffaello Zanieri. Tra le cinquanta ragazze che hanno partecipato alle selezioni in lungo e in largo per la regione ne verranno scelte 24 che saranno le finaliste di Miss Toscana. L’ultimo atto in cui si assegna la corona della più bella della Toscana dopo quarant’anni cambia location. Non sarà più la piazza di Casciana Terme ma Castelfiorentino e l’appuntamento, in programma la sera del 30 agosto, sarà presentato la prossima settimana.

Ora l’attenzione è focalizzata sulla semifinale. Secondo quello che è il regolamento le 24 finaliste, nei giorni che precederanno la finale del 30 agosto, si contenderanno i sette titoli regionali satelliti che sono importanti perché garantiscono la qualificazione alle pre finali nazionali di Miss Italia in programma nella prima decade di settembre probabilmente in Calabria. La compagine toscana sarà composta da otto ragazze: la Miss Toscana e le sette vincitrici dei titoli satellite.

Nelle selezioni sin qui svolte si è registrato un record: la versiliese Giada Pieraccini, 19 anni di Seravezza, ha vinto tutte e sette le serate a cui ha partecipato. Le fasce le ha conquistate lungo tutto il territorio della regione, da Massa alla Maremma, fino a Montevarchi. L’ultima l’altra sera a Lamporecchio. Gerry Stefanelli che si occupa del concorso insieme a Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e Stefano Petruzzi è soddisfatto: "Piazze affollatissime, grande entusiasmo, bella serate. La gente ama Miss Toscana e Miss Italia e contiamo di avere una squadra di ragazze toscane di grande valore anche a livello nazionale".