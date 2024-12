Metamorfosi, al via la stagione del teatro Papini

Arezzo, 1 dicembre 2024 – Nell’ambito del lavoro da anni intrapreso da Laboratori Permanenti nel territorio della Valtiberina Toscana,

prosegue per il quarto anno consecutivo la collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano, e a dicembre, al Teatro Comunale Giovanni Papini, inizia la rassegna teatrale METAMORFOSI.

La rassegna teatrale, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano, è pensata da anni per essere in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo, trasversale per età, provenienza e interessi, ma soprattutto dedicando alcune matinée agli studenti di Pieve Santo Stefano.

Dedicata a “vite” diverse e illuminanti, la stagione 2024/25 a Pieve Santo Stefano si apre con una nuova produzione particolarmente importante per il nostro lavoro sul territorio; “Cosimo I e Vasari, l’idea di Toscana”, nata grazie a un’ottima sinergia tra Amministrazione Comunale e Laboratori Permanenti, con il sostegno di Regione Toscana. Seguono poi alcune proposte di nuova drammaturgia, che indagano le “vite” di grandi personaggi provenienti dalla grande letteratura, o reali, o altre “vite” che ci raccontano dell’oggi attraverso lo scontro generazionale e la sua possibilità di farsi incontro; e ancora, uno spettacolo giocoso e fiabesco per accompagnare i bambini in un’idea di Natale fatto non solo di regali ma di incontri. Si aggiunge l’appuntamento di formazione, al suo secondo step, per chi vuole fare esperienza diretta del fare teatro e capirne i meccanismi e le aperture.

Una rassegna costruita per offrire al pubblico di Pieve e al territorio valtiberino occasioni di incontro che nascono da un’attenta ricerca degli artisti, capaci di captare l’andare del nostro difficile tempo con intelligenza e acutezza per esprimerlo attraverso la loro creatività, perché sì di questo ci interessiamo, della creatività di chi interpreta e di chi partecipa.

Ringraziamo l’Assessorato alla Cultura di Pieve Santo Stefano che ci segue e supporta, e il Coro Valtiberino per la collaborazione.

Caterina Casini, Direttrice Artistica Laboratori Permanenti

Sembra ieri quando con Caterina Casini abbiamo pensato a questa stagione teatrale nel nostro piccolo teatro comunale e invece sono passati già 4 anni con una velocità impressionante!

Siamo infatti giunti alla quarta edizione (la terza con il titolo “Metamorfosi”, mentre il primo anno fu “Portraits on Stage”).

Posso solo esprimere grande soddisfazione, mia e dell’Amministrazione Comunale, per questa proficua collaborazione con Laboratori Permanenti e Caterina Casini. Un rapporto che sta portando ottimi risultati soprattutto nel coinvolgimento della popolazione scolastica e dei giovani in generale.

Tutto questo rappresenta un grande arricchimento sociale per la nostra Comunità e la pone in posizione privilegiata nel settore della cultura teatrale.

E allora W METAMORFOSI!

Luca Gradi, Assessore Cultura Pieve Santo Stefano

METAMORFOSI si apre con un progetto per noi molto importante COSIMO I E VASARI, L’IDEA DI TOSCANA che andrà in scena nei giorni 4 dicembre alle ore 10.30 e 5 dicembre alle ore 10.30 e alle ore 21.00.

Si tratta di un’opera realizzata per il Comune di Pieve Santo Stefano nell’ambito del bando per le celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari con il contributo della Regione Toscana.

Una produzione di Laboratori Permanenti su testo e regia di Caterina Casini, in scena Andrea Bucci, Mauro Silvestrini e Lavinia Lazzaro; la ricerca storica a cura di Michele Casini, collaborazione alla scenografia di Svetlana Mikova, tecnico Roberto Marcellini; con la collaborazione di Lorenzo Boschi, Giuliana Gattari, Associazione Alla Corte de' Medici e Misericordia di Sansepolcro.

In scena i punti salienti della vita di Cosimo I attraverso il suo rapporto con Giorgio Vasari, relazione proficua in cui si coniugarono l’intelligenza politica con la divulgazione delle azioni intraprese attraverso l’arte. Insieme a loro Eleonora da Toledo, amata moglie di Cosimo I e presenza importante per la formazione del Gran Ducato di Toscana. Un racconto pieno di immagini e di visioni, un flusso continuo che ci permette di entrare nelle atmosfere dell’epoca e di comprendere la portata storica di quell’idea di Toscana che oggi ancora condividiamo.

L’evento è a ingresso gratuito.

Si prosegue il 12 dicembre alle ore 10.30 con un appuntamento dal sapore natalizio dedicato ai più piccoli A CHRISTMAS RECIPE una produzione della Compagnia Effimero Meraviglioso (Cagliari), scritto e diretto da Francesco Cappai e Leonardo Tomasi, con Elisa Giglio, Federico Giaime Nonnis, Alessandro Redegoso e Sara Perra

Ah, il Natale! I festoni, i fiocchi, i nastri e poi ancora le letterine, i regali, le luci e ancora il cenone, i brindisi, il vischio, la neve, l’albero, le palline, i balletti, le canzoni… insomma non sembra manchi nulla, no?

Gli elfi conoscono a menadito il procedimento per “fare” il Natale. Lo conoscono talmente bene da

far perdere il senso a quei gesti che, di anno in anno, diventano sempre più vuoti. Qualcosa incomincia ad andare storto per gli elfi: e se il Natale fosse qualcosa di più delle lucine, delle cene luculliane e del vischio sulla porta?

Uno spettacolo che parla dell’essenza delle tradizioni oltre la loro fastosità, alla ricerca di ciò che si nasconde sotto la routine della festa.

In un gioco colorato e musicale di ripetizioni e scatole cinesi, i bambini andranno alla scoperta dei valori straordinari che si nascondono dietro l’ordinarietà dei gesti che talvolta, privati del loro contenuto, rimangono pura forma

Si ritorna al Teatro G. Papini di Pieve con il nuovo anno: appuntamento domenica 19 gennaio 2025 alle ore 18.00 con ANNUNCIO RITARDO una produzione Laboratori Permanenti, testo di Giorgia Francozzi, con Giancarlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini.

L’incontro/scontro tra due generazioni, gli accadimenti della vita, i progetti: il caso avvicina due personaggi di diversa generazione, in un luogo di transito urbano. Un dialogo a volte duro a volte ironico, che riesce a diventare poesia quando l’attenzione, finalmente, si rivolge all’altro e non a sé stessi.

Nato dal corso di Scrittura Scenica e Drammaturgia, il copione si è sviluppato in una messa in scena diretta, incisiva, essenziale.

Il 23 febbraio 2025 alle ore 18.00 appuntamento con GIACOMO PUCCINI GENIO E INNOVATORE, una conferenza/spettacolo di e con Michele Casini, che racconta la vita e le opere di Giacomo Puccini, inserendole nel contesto del suo tempo, e la temperie storica e culturale che il compositore attraversa nel suo percorso creativo. Una narrazione piena di curiosità, intervallata dalla proiezione di alcuni video esplicativi dai teatri d’opera di tutto il mondo.

Questo appuntamento rientra nel progetto vincitore del bando Festa della Toscana 2024 dal titolo “Conoscenza e consapevolezza della tradizione - ponte verso l’innovazione” promosso da Laboratori Permanenti e Coro Valtiberino.

L’evento è a ingresso gratuito.

Si prosegue sabato 1° marzo 2025 alle ore 21.00 con lo spettacolo Anna Karenina, le donne e la passione da Lev Tolstoj, di Alberto Bassetti, una produzione Seven Cults con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacoviello, Alioscia Viccaro, musiche di Eugenio Tassitano, scene e costumi di Tiziano Fario e la regia di Filippo d’Alessio.

Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, riappare la figura di Anna Karenina pronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale. Il pubblico è trasportato nel grande romanzo di Tolstoj rivelando l’essenza intima, umana, vera e attuale dei personaggi. Il viaggio di Anna in sé stessa attraverso l’amore per il conte Vronskij e il conflitto con il marito Karenin è il viaggio di molti di noi. Il regista utilizza la letteratura per indagare l’animo umano e, in questo caso, un sentimento universale quale la passione.

Infine, chiude la rassegna nei giorni 15 e 16 marzo 2025 IL CORPO LA VOCE IL RACCONTO - 2° step -laboratorio teatrale condotto da Caterina Casini, secondo appuntamento formativo sul teatro, dedicato ai cittadini di Pieve Santo Stefano e territori limitrofi, per un approfondimento su cosa sia l’espressione teatrale, per creare un pubblico attivo e attento alle proposte culturali che vengono presentate durante l’anno. Attraverso la pratica dell’arte, sperimentando la propria creatività, i partecipanti imparano a mettersi in gioco e fanno esperienza diretta di cosa sia il lavoro di una messa in scena. Un avvicinamento al Teatro coinvolgente e divertente. Alla fine del percorso avrà luogo la presentazione scenica del lavoro di improvvisazione.

Questo appuntamento rientra nel progetto vincitore del bando Festa della Toscana 2024 dal titolo “Conoscenza e consapevolezza della tradizione - ponte verso l’innovazione” promosso da Laboratori Permanenti e Coro Valtiberino.