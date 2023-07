Mengo, stasera Salmo, domani Alan Sorrenti e Planet Funk

Arezzo, 8 luglio 2023 – MEN/GO MUSIC FEST si preparara per un’ultima grande giornata di musica. Se stasera è il momento di SALMO, attesissimo con la tappa aretina del suo tour, domani, domenica 9 luglio 2023 – per l’ultima giornata di festival – sono attesi sul palco LIL KVNEKI, ALAN SORRENTI e PLANET FUNK.

Lo show di ALAN SORRENTI è interamente suonato dal vivo e prevede una scaletta varia e originale, che ai più grandi successi del periodo stellare disco funk affianca perle di un passato remoto prog e di un passato più recente maggiormente orientato sull’elettronica, oltre a una selezione di brani dal riuscitissimo ultimo album "Oltre La Zona Sicura", uscito a ottobre dello scorso anno su Ala Bianca e prodotto da CERI, uno dei più affermati producers della musica contemporanea.

Alan Sorrenti si esibirà in formazione FULL BAND accompagnato dalla sua straordinaria BAND EXOTICA: una band di 7 elementi che lo accompagnerà in questo viaggio cosmico, composta da alcuni dei più brillanti musicisti della scena indie attuale: Bruno Belissimo (Frah Quintale) al basso, Bonito Belissimo (Frah Quintale, Francesca Michielin) alla batteria, Ilaria "BOBA" Ciampolini (POP_X, Immanuel Casto) tastiere e voci, Pietro Santangelo (Nu Genea, PS5, Slivovitz, Fitness Forever) sax, percussioni, piano e voci, Giuseppe Spinelli (99 Posse) alle chitarre e Gaetano Scognamiglio pianoforte, chitarre e voci.

Un progetto ambizioso e figlio della performance unica del Miami 2022, che celebrava in grande stile il ritorno sui palchi del grande maestro Alan dopo un lunghissimo silenzio. Una vera super band che getterà una luce nuova e magica sulla figura di uno dei musicisti più incredibili della storia della musica italiana.

Questa sarà l’occasione per fare un lungo viaggio cosmico nella musica di Alan, partendo dal suo passato prog per approdare al pregevolissimo disco-funk di dischi come "Figli Delle Stelle" e "NY & L.A.", giungendo poi alla fortunatissima parentesi Electro Funk di inizio anni 2000, con le super hit radiofoniche di "Paradiso Beach" e "Kyoko Mon Amour", fino ad arrivare al suo ultimo capitolo discografico, l'acclamato "Oltre La zona sicura".

Un’occasione imperdibile, quella del 9 luglio a MEN/GO MUSIC FEST per vivere il ritorno sui palchi di un grande artista che, coerentemente alla sua lunga e stimata carriera, continua a consegnare al pubblico una proposta musicalmente ricchissima e di altissimo livello, che nell’estate 2023 ammalierà il pubblico italiano nei modi più sorprendenti e inaspettati, insieme a musicisti di altissimo profilo.

Nati nel 1999 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, i PLANET FUNK hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro – dance italiano ed internazionale. Molteplici i brani di successo come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”, che hanno affermato la solida carriera del collettivo PLANET FUNK permettendo loro di raggiungere il successo straordinario che detengono da più di 20 anni. La band è ora tornata con un nuovo singolo, “The World’s End”, che anticipa il loro ritorno discografico.

Uscito il 6 gennaio e disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “The World’s End” segna il ritorno del collettivo dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, voce per questo singolo. Il brano è uno degli ultimi lavori composto dalla formazione al completo, è presente quindi nella composizione e produzione anche Sergio Della Monica.

Il brano, ricco di contaminazioni e influssi musicali dance e di musica elettronica, è solo l’anticipazione di un album dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrano. Il collettivo Planet Funk, infatti, ha sempre dedicato particolare attenzione all’innovazione tecnologica e del suono e a tutta la fase di produzione dei propri brani. Non a caso il mix del singolo e dell’intero album è stato curato da Cenzo Townshend, il mixing engineer che ha collaborato con i più grandi artisti del panorama internazionale come Ed Sheeran, U2, 30 Seconds to Mars, Passenger e molti altri.

Il collettivo è ora pronto, con i suoi grandissimi successi e le sonorità inedite dei nuovi lavori, ad approdare a MEN/GO MUSIC FEST.

LIL KVNELI (Alessio Akira Aresu) è un cantautore romano classe 2001. Grazie al sodalizio nato sul web con Drast (Marco De Cesaris) fonda il duo PSICOLOGI, il primo grande progetto proveniente dalla scena Soundcloud italiana, di cui Alessio rappresenta il lato più sensibile e introspettivo. Voce generazionale dei "post millenials", attraverso i loro flussi di coscienza pop rap raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere negli ultimi anni, tra istituzioni distanti, genitori con cui è difficile trovare un dialogo e traumi figli della pandemia come depressione, ansia sociale e solitudine. Dopo il doppio EP "2001 + 1002", uscito a novembre 2020, pubblicano "MILLENIUM BUG", disco dʼesordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti, venendo in seguito certificato platino. Il 29 aprile 2022 è uscito il loro secondo disco "TRAUMA" (certificato oro), anticipato dai singoli di successo "SUI MURI" e "FIORI". Dalla nascita del duo, Lil Kvneki e Drast si sono esibiti in più di 60 date (di cui solo 23 nel tour estivo 2022), transitando per i più importanti festival italiani e location come Rock in Roma, Carroponte (Milano) e lo Sziget Festival di Budapest. Dopo aver manifestato la volontà di volersi dedicare anche ai propri progetti solisti, Kvneki ha pubblicato il suo primo singolo, “Solo come un cane”, a cui ha fatto seguito “Domani” (feat. VillaBanks).

Il suo disco d’esordio da solista, “CRESCENDO”, è un inaspettato e accorato tributo musicale e culturale al rock alternativo in diverse sue sfaccettature. In seguito alla precedente esperienza urban/pop del cantautore capitolino, “CRESCENDO” è un disco che esplora il garage rock, la darkwave di King Krule e il post-punk, passando soprattutto per lʼindie rock newyorkese Y2K (soprattutto Interpol e The Strokes). Registrato tra Roma e un ritiro di 15 giorni a Fermo, è un disco totalmente suonato, realizzato quasi interamente in presa diretta e senza lʼutilizzo di neanche un sample.

Sono quasi trenta gli artisti che si alterneranno sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si svolgerà – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica. Dopo lo start martedì 4 luglio a Parco il Prato con Riverso, Villalba, MWRK, Clavdio e Lovegang 126, mercoledì 5 è stata la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, Colla Zio e Rosa Chemical. A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend inizia con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow. Si prosegue sabato 8 con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 luglio a chiudere il festival saranno Pandem, Piove., Lil Kvneki, Alan Sorrenti e Planet Funk.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, per cui i biglietti stanno andando a ruba.

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, è grande l’attesa per questa 19sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, ATAM, KOZEL, MENCHETTI, CMG GERVASI.