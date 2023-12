Massini, Pelù e l’Orchestra Multietnica di Arezzo insieme per i bambini e le bambine di Campi Bisenzio

Arezzo, 1 dicembre 2023 – Stefano Massini, Piero Pelù e l’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno tra i protagonisti di un evento speciale presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio dal titolo “Fiabe” all’interno della giornata “Il pensiero non si ferma. Una giornata a sostegno della biblioteca Terzani e del Teatrodante”. L’originale formazione si esibirà nel pomeriggio di domenica 3 dicembre in un programma tutto pensato per i bambini e le bambine di Campi al fine di sostenere la riapertura e la rimessa in sicurezza della biblioteca Tiziano Terzani e del Teatrodante Carlo Monni entrambi fortemente colpiti dalla recente alluvione.

Così l’Orchestra Multietnica di Arezzo: “Abbiamo accolto subito la chiamata di Stefano e Piero e siamo felici di essere in prima fila per una serata di solidarietà per una zona martoriata dall’acqua e del fango insieme a artisti di questa caratura. Siamo vicini a Campi e ai campigiani, e vogliamo fare il possibile per dare il nostro apporto attraverso ciò che sappiamo fare. Sarà una serata dedicata ai bambini, che vivono questo genere di situazioni estreme con particolare difficoltà e che hanno momentaneamente perso alcuni punti di riferimento culturali fondamentali su territorio – la biblioteca e il teatro appunto. Contorneremo le parole di Stefano e Piero dando vita a canzoni che proveranno a rendere l’atmosfera un po’più serena attraverso le voci e le culture che compongono la nostra orchestra”.

Il pomeriggio si aprirà alle 16:00, ad ingresso gratuito, con la presentazione del libro “Zia Natale” (Il battello a vapore) alla presenza dell’autore Simone Frasca per proseguire alle 17.30 tra parole e musica con “Fiabe”, spettacolo corale che vedrà Massini, Pelù e l’OMA interpretare alcuni dei più amati racconti per l’infanzia. L’ingresso sarà gratuito per ragazzi e ragazze, mentre per gli adulti l’ingresso sarà soggetto ad una libera donazione. La prenotazione è consigliata: 055 8940864 - Whatsapp 3463038170 - [email protected].