Massini e Pelù donano ai bambini gli addobbi per l’albero di Natale

CAMPI BISENZIO (Firenze)

Unicoop Firenze ha finanziato l’acquisto delle decorazioni natalizie da donare ai bambini delle famiglie campigiane rimaste vittime dell’alluvione. L’attore, campigiano e rimasto sott’acqua anche lui, Stefano Massini e Piero Pelù si sono resi disponibili per regalare a Campi un po’ di spensieratezza dopo l’ansia e la tristezza delle ultime settimane. Quella che ne è scaturita è stata la mattinata di ieri, "Per fare un albero", organizzata di fronte al supermercato Coop rimasto chiuso per oltre due settimane e riaperto lo scorso 22 novembre.

Un impegno concreto, che va a sommarsi a quello già preso dai due artisti per il 3 gennaio quando, con lo spettacolo di raccolta fondi intitolato "Ripartiamo", saranno al Tuscany Hall a Firenze (biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana). ""C’era bisogno – hanno detto Massini e Pelù – di fare qualcosa per alzare il morale soprattutto dei bambini e da lì è nata l’idea di regalare le decorazioni natalizie che in molti casi, proprio perché custodite in cantina o nei garage, sono andate perdute. E, al tempo stesso, fare in modo che l’attenzione su quanto accaduto resti alta perché c’è ancora bisogno di fare tanto".

Prosegue anche l’impegno di Unicoop Firenze: la campagna di solidarietà promossa in tutti i punti vendita Coop con l’obiettivo di coinvolgere soci e consumatori ha permesso finora di raccogliere 100.000 euro. Si può donare direttamente alle casse (1, 5 o 10 euro oppure punti della carta socio, 100, 500, 1000): Unicoop Firenze raddoppierà ogni donazione e tutto ciò che sarà raccolto verrà utilizzato dalla Protezione civile regionale nella fase di ricostruzione.