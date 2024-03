Margherita Buy presenta Volare al Cinema Eden

Arezzo, 21 marzo 2024 – Il sorprendente esordio alla regia di Margherita Buy non passerà inosservato ad Arezzo. Martedì 26 marzo l’attrice romana, una tra le migliori attrici italiane, sarà infatti ospite del Cinema Eden per introdurre alle ore 20:00 la proiezione della commedia “Volare” di cui, per l’appunto, firma la regia, oltre a far parte del cast. L’evento è a cura di Officine della Cultura.

“Volare”, che vede tra i protagonisti anche Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen e Francesco Colella, sarà proiettato sabato 23 marzo alle ore 18:30, domenica 24 marzo alle ore 16:30 e, per l’appunto, martedì 26 con inizio alle ore 20:00 alla presenza di Margherita Buy che introdurrà la proiezione. La prevendita sarà aperta mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 dalle ore 19:00 alle alle 22:30 per i possessori della tessera Sostenitore Eden presso la biglietteria del cinema, massimo 2 biglietti a testa. Da sabato 23 marzo la prevendita sarà aperta a tutti sempre presso la biglietteria e online su cinemaeden.ticka.it.

Anna B. è un'attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L'aviofobia, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole 'spedirla' oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l'ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.

