Arezzo, 1 giugno 2025 – “Estate montevarchina” al via: un week end tra arte, fiori, educazione e scienza

L’estate montevarchina parte questo fine settimana con un tre eventi dedicati alla creatività, all’educazione e alla cultura. Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il centro della città si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Montevarchi Art & Flowers”, evento promosso da Artinvalle con il patrocinio del Comune di Montevarchi. A partire dalle ore 15.00 di sabato 31 maggio, piazza Varchi ospiterà laboratori creativi per bambini, con la novità “Colorare con le matite arcobaleno - Long Painting”, guidati dall’artista associata Prof.ssa Rita Nocentini. In programma anche il 1° Festival del Marshmallow per i più piccoli, con degustazioni gratuite di drink ai fiori. Farà da cornice una suggestiva galleria d’arte all’aperto, con opere originali ispirate a fiori e piante, realizzate dagli artisti di Artinvalle, la mostra-concorso “Live Painting” accompagnata da musica classica suonata dal vivo e arricchita da straordinarie creazioni floreali realizzate da vivaisti del territorio. Una vera immersione nella bellezza e nella natura, aperta a tutti. Domenica 1 giugno, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. 30, i riflettori si sposteranno anche in Piazza della Repubblica con “Pompieropoli – Un giorno da pompiere”, organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comune di Montevarchi. I bambini potranno vivere una giornata indimenticabile nei panni di piccoli pompieri, partecipando a simulazioni di interventi di salvataggio in un percorso attrezzato, educativo e divertente. L’evento è pensato per far conoscere ai più piccoli il valore del soccorso e della protezione civile, con un’occasione di gioco formativa e coinvolgente. Sempre domenica, alle ore 16.30, presso il Palazzo del Podestà, riflettori puntati su Massimo Polidoro, uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani, che presenterà il suo ultimo libro: “Una vita ben spesa”.

Un appassionante viaggio tra storie, curiosità e riflessioni sui grandi visionari del pensiero umano: Leonardo da Vinci, Darwin, Einstein e altri protagonisti che hanno rivoluzionato il nostro modo di guardare il mondo. Un’occasione per scoprire il metodo scientifico come chiave di lettura della realtà, attraverso un racconto coinvolgente e accessibile. Dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, Polidoro dialogherà con Gabriele Grazi (Libreria Feltrinelli di Arezzo) e Daniela Monreale, coordinatrice del circolo di lettura Aperibook della biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza.