Arezzo, 1 giugno 2025 – Si terrà ad Arezzo il 4 giugno il seminario “L’arte cinese e il mercato internazionale: tra collezionismo e politiche di restituzione”. L’appuntamento, cui parteciperà lo studioso Filippo Salviati dell’Università La Sapienza di Roma, si aprirà alle ore 10.15 presso l’Aula 15 della palazzina Uomini della sede aretina (viale Cittadini, 33) dell’Università di Siena.

L’incontro intende esplorare il complesso intreccio tra il mercato dell’arte cinese, le spoliazioni coloniali e le attuali politiche di restituzione. Partendo dal contesto locale di Arezzo, nota per il suo mercato antiquario, sarà ampliato lo sguardo al mercato globale dell’arte cinese, evidenziando come, dagli anni Novanta, collezionisti cinesi abbiano iniziato a riacquistare opere trafugate durante il cosiddetto “secolo dell’umiliazione” (1839–1949). Si analizzeranno casi emblematici come il sacco del Palazzo d’Estate (Yuanmingyuan) del 1860, durante la Seconda Guerra dell’Oppio, e la successiva dispersione di oggetti d’arte in musei e collezioni private occidentali. Attraverso esempi concreti, come il bronzo rituale “Tiger Ying” e le teste in bronzo della fontana zodiacale, si discuteranno le implicazioni legali e morali delle restituzioni, le pressioni diplomatiche esercitate dalla Cina e le risposte delle istituzioni occidentali. La conferenza si concluderà con una riflessione sulle iniziative internazionali volte a riconoscere e riparare le ingiustizie storiche legate al patrimonio culturale.

L’appuntamento è aperto, oltre che agli studenti dei corsi di laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e della Laurea magistrale in Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo della sede di Arezzo, anche a tutti gli interessati.

L’evento rappresenta il terzo e ultimo incontro in calendario del ciclo di incontri “Simboli, Arte e Storie: esplorando la comunicazione visiva cinese” organizzato dall’Aula Confucio di Arezzo in collaborazione con l’Università di Siena. Il ciclo di seminari ha lo scopo di approfondire diversi aspetti della comunicazione visiva e culturale nella Cina moderna e contemporanea, con l’obiettivo di comprendere come il Paese narri se stesso e il suo rapporto con il passato. I precedenti incontri, condotti da esperti di rilievo nazionale e internazionale hanno affrontato tematiche specifiche: il legame tra arte e moda, la storia del fumetto.