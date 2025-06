Arezzo, 1 giugno 2025 – L'aretino Stefano Crociani confermato vicepresidente del Vespa Club Italia . Il settantaseiesimo congresso nazionale dell'associazione ha trovato il proprio cuore nell'elezione del nuovo consiglio direttivo che avrà il compito di sviluppare progetti e iniziative per promuovere la cultura vespistica, rappresentando circa cinquantamila tesserati, rafforzando la rete tra gli oltre cinquecento club locali diffusi in tutta la penisola e incentivando l'organizzazione di eventi. La riunione d'insediamento dei nuovi consiglieri è terminata con il conferimento delle diverse cariche sociali, con la vicepresidenza che è stata nuovamente affidata a Crociani che sarà il più stretto collaboratore del presidente Leonardo Pilati e che potrà dar seguito a un prestigioso incarico condotto dal 2018 con passione, competenza e costante impegno.

La sua esperienza all'interno dell'associazione affonda le radici nel lontano 1996 quando, insieme a un gruppo di amici, fondò il Vespa Club Arezzo, poi nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di referente della Toscana fino ad arrivare nel 2017 ad essere eletto nel consiglio direttivo del Vespa Club Italia e ad assumere il ruolo di Direttore Turistico. Il suo contributo a questo movimento ha trovato espressione nell'organizzazione di numerose manifestazioni e nella stesura delle nuove linee guida del regolamento turistico per promuovere sempre più l'utilizzo della Vespa come mezzo per vivere, conoscere e valorizzare i vari territori. L'elezione di Crociani è arrivata alla vigilia della ventiquattresima edizione del raduno nazionale VespArezzo che, in programma lunedì 2 giugno, andrà a rinnovare un appuntamento con centinaia di appassionati dall'Italia e dall'estero per condividere una giornata all'insegna delle due ruote, del divertimento, dell'aggregazione e del turismo. L'appuntamento è fissato a partire dalle 8.00 nel piazzale dello stadio “Città di Arezzo” da dove una colorata carovana di Vespa di ogni modello e di ogni epoca partirà alla volta del Casentino per far tappa al castello dei Conti Guidi di Romena dove sarà prevista una visita al maniero e un pranzo con lo street food di Billis. «La conferma di Crociani come vicepresidente nazionale - commenta Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo, - è motivo di orgoglio per tutto il nostro club. Il raduno VespArezzo sarà la prima occasione per festeggiare insieme questo riconoscimento e per rilanciare con entusiasmo la nostra passione nel segno dell'amicizia, della condivisione e dello spirito vespistico».