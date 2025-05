Martina Borrello e "Il Mondo Dopo": il libro per non dimenticare Julia Ituma

Pistoia, 30 maggio 2025 – Nasce da un profondo turbamento, il libro. Nasce dal dolore, una storia di fantasia. Nasce da una vita che all’improvviso si ferma e colpisce, tremendamente. Nasce per riflettere e fare riflettere. Segnatevi questa data: sabato 7 giugno 2025. A partire dalle 17.30 al Tennis Club di Agliana, alla presenza del sindaco della cittadina della Piana Luca Benesperi e del vice sindaco di Pistoia Anna Maria Ida Celesti, si terrà la presentazione de “Il Mondo Dopo”, romanzo d’esordio di Martina Borrello che sin qui ha suscitato tanta curiosità e interesse.

Nata a Pistoia il 27 aprile del 2004, ex pallavolista del Blu Volley Quarrata, Martina Borrello risiede a Pistoia, ma si divide tra Quarrata (la casa della 92enne adorata nonna Ornella) e Montale (ove abita il fidanzato Marco): studia Lingue e Letterature straniere all’Università di Firenze e ha sempre avuto la passione della scrittura. Profondamente turbata da un fatto di cronaca accaduto nell’aprile 2023 – il suicidio della talentuosa nazionale azzurrina Julia Ituma, sua coetanea – Martina si è dapprima documentata sulla vicenda, poi interrogata sulle ragioni che possano spingere un giovane a compiere il tragico gesto e infine creato una storia che è un pugno sullo stomaco.

Colpire, anche violentemente, per non essere dimenticata (e fare riflettere, riflettere, riflettere). “Io che ho perduto babbo Mario quando avevo soltanto 12 anni – racconta con una maturità rara da riscontare nei ragazzi della sua età – mi sono chiesta più volte che cosa potesse averla sconvolta da cancellare in un attimo la propria vita. Questa vita, nonostante tutto, così bella. Era inconcepibile, per me. L’adolescenza è una fase difficile, sempre più difficile specie in queste stagioni post-Covid.

Il disagio giovanile è sotto gli occhi di tutti, le difficoltà a relazionarsi con il prossimo sono lampanti. Ma ‘Il Mondo Dopo’ non ha niente a che vedere con la storia, dolorosissima, di Ituma (a lei e ai suoi familiari va il mio pensiero). È una storia di fantasia, con due protagonisti: Emma e suo padre, Mario Fosca. Spero che lasci qualcosa, dentro”.

Martina Borrello vive a Pistoia con la madre, Laura Secchi, e il fratello Giulio, 25 anni, capace di cimentarsi in tutti gli sport e di farla sorridere. Ma è stata nonna Ornella la sua prima penna e soprattutto la sua prima lettrice. “Ha una testa meravigliosa, lucidissima: è il faro di tutti noi”. “Il Mondo Dopo” – Pab Editore – è un viaggio senza ritorno nel dolore di un padre che ha perso tutto. Chiede solo di essere letto (e meditato). Non poco, di questi tempi ricchi di frivolezza e disimpegno giovanile (così si narra).

Gianluca Barni