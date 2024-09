Maison della Danza, stage con Oliviero Bifulco

Arezzo, 24 settembre 2024 – Gli stage sono momenti di approfondimento davvero importante durante i quali giovani ballerine si trovano a contatto con grandi personalità del mondo del balletto e della danza.

Durante gli stage di danza, gli insegnanti accompagnano le allieve al miglioramento dell’educazione alla danza e allo stesso tempo ad affinare tecnica e capacità creative.

Non si tratta di una semplice lezione, non si tratta soltanto di incontrare insegnanti famosi, si tratta invece di vivere un’esperienza unica: l’opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credevi di conoscere così bene e che forse hanno bisogno di essere potenziati.

In un anno davvero speciale per il Maestro Roberto Scortecci – un doppio compleanno: 60 anni di cui 50 anni di danza – La Maison della Danza decide di proporre una serie di stages intensivi domenicali per andare a scoprire diversi stili di danza incontrando docenti molto conosciuti nel panorama nazionale.

Si parte domenica 27 ottobre 2024 alle ore 10.00 con il ballerino e coreografo Oliviero Bifulco.

Noto al grande pubblico per aver partecipato alla XVI edizione del Talent di Amici di Maria De Filippi, raggiungendo la fase finale e facendosi apprezzare per il talento e la sensibilità, Oliviero Bifulco frequenta per sette anni la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala dove si diploma in danza classica e contemporanea con voti eccellenti nel 2014 sotto la direzione di Frédéric Olivieri.

Dopo il diploma frequenta la San Francisco Ballet School, sotto borsa di studio, per un corso di perfezionamento sotto la direzione di Patrick Armand.

Comincia poi a lavorare all’Opera di Bordeaux, sotto la direzione di Charles Jude.

Qui, per alcuni anni, balla i più grandi titoli del repertorio classico e contemporaneo.

Nel suo repertorio, troviamo i grandi titoli del balletto classico come Schiaccianoci, Bella Addormentata, Lago dei Cigni, assieme a titoli più contemporanei a cura di Prejocaj, Béjart e Kylian. Dopodiché comincia la sua carriera da freelance, sia come ballerino, ballando per diversi eventi nazionali, sia come insegnante, lavorando per i più grandi festival, come DanzainFiera, Courmayeur in Danza, Salerno Danza D’amare, Comacchio In Danza, CasaDeBalet Winter Workshop a Bucharest.

È un’insegnante affiliato all’ABT NTC Program, avendo ottenuto il diploma con il massimo dei voti per i livelli Pre-Primary-Level 3.

Balla per diversi festival italiani: ospite a Novara in danza, dove riceve il premio étoile del domani; ospite al gala di Moncalvo in danza dove si esibisce davanti a Carla Fracci nel gala conclusivo dell’edizione 2018; balla per il Maravilia festival in Veneto, e molti ancora.

Nell’autunno 2021, va in scena presso il Teatro Fraschini di Pavia la sua prima produzione a serata intera, Can’t Believe the way we flow, di cui cura la regia e le coreografie, con dieci ballerini provenienti da tutto il mondo, con le luci di Cécile Vissière e i costumi di Wibkee Deertz. DanceHall News, nella recensione della serata, l’ha descritta come un “gioiello in danza”.

Nel 2022 cura le coreografie di Supernova, per quattro soliste del Teatro alla Scala, andato in scena all’interno di Superclassica al Fraschini di Pavia, un galà con l’eccellenza mondiale della danza.

Tra il novembre 2022 ed il gennaio 2023 prende parte come coreografo e assistente regia a Napoli Milionaria, produzione di Opera Lombardia, con la regia di Arturo Cirillo e la direzione musicale di James Feddeck.

Nel maggio 2023 partecipa presso il Centro di Produzione Nazionale per la Danza DanceHaus di Susanna Beltrami ad After Echoes, produzione firmata dal duo di coreografi James Pett e Travis Knight, già ballerini della compagnia di Wayne McGregor, direttore Biennale Danza.

Ad agosto 2023 rappresenta l’Italia in occasione del 155° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Thailandia e Italia, ballando per i coreografi James Pett e Travis Knight.

In quest’occasione, presenta una sua creazione, Entrenched conversation, coreografato sui ballerini del Bangkok City Ballet.

Nella Primavera 2024 è solista nella produzione Open di Daniel Ezralow.

Ad Autunno 2024 inaugura la stagione del Teatro Fraschini di Pavia con il programma i Ballabili di Verdi, una coreografia a serata intera con luci di Oscar Frosio e sei ballerini provenienti da tutta Europa.

Arriva quindi una bellissima occasione per tutte le giovani ballerine della Provincia di Arezzo di poter conoscere un famoso ballerino e coreografo italiano, con l’obbiettivo di migliorare confrontandosi.

Due lezioni da 90 minuti, una per la fascia di età 10 – 14 anni (intermedio) e l’altra per le over 14 (avanzato).

Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) è sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.