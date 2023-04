L’urgenza del teatro, sette appuntamenti a Cavriglia

Arezzo, 11 aprile 2023 – "Il teatro resta sempre aperto”: questa è l’idea che anima la programmazione e il ruolo del Teatro Comunale di Cavriglia. Dopo il successo della settima edizione della rassegna Materiali In Scena, in autunno, e della stagione di Fondazione Toscana Spettacolo, in inverno, il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori organizzano una nuova serie di appuntamenti in primavera. E’ “l’urgenza del teatro”, sette eventi come speciali suggerimenti che provengono dal territorio del Valdarno (tradizionalmente ricco di proposte culturali) che fanno dello storico spazio cavrigliese un importante punto di riferimento per chi vuol fare teatro e musica, sia per progetti professionali che per compagnie amatoriali. Si comincia venerdì 14 aprile con “Ludovico - il vampiretto che non sapeva volare”, un divertente spettacolo per grandi e piccoli, tratto dai libri di Pietro Grifoni, con la regia di Annalisa Cuccoli e la direzione artistica di Massi Fruchi. La produzione è dell'Associazione Culturale Paro Paro. Sabato 15 aprile sarà di scena l'atteso nuovo spettacolo di Walter Sterbini, eccellente cantante e interprete fra i più apprezzati, finalista del The Voice Senior: “Sorridimi… ti racconto”, con Antonio Fabis al piano e Marco Raspi alle chitarre. Una straordinaria serata fra teatro e concerto con testi di Walter Sterbini e di Silvano Alpini che cura anche la regia. La produzione è dell'Associazione Culturale Masaccio. Il Gruppo Teatrale Sangiovannese, la più longeva compagnia valdarnese di teatro in vernacolo, venerdì 21 aprile, presenterà “Da domani si fa… i conti”, una commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini, con la regia di Lorenzo Castelli. Sabato 6 maggio sarà la volta della Compagnia Teatrale N’Icche Posso con “La speranza l’è l’ultima a morire”, "commedia brillantissima" in tre atti di Moreno Burattini e Andrea Innocenti e la regia di Isabella Norti Gualdani e Donatella Nannicini. Alti e Bassi a Teatro, venerdì 12 maggio, presenteranno “Il vestito della sposa” di Massimo Valori con la regia di Monia Baldini (e il ricavato verrà devoluto alla Misericordia di Cavriglia). Venerdì 19 maggio ritorna una produzione dell’ Associazione Culturale Paro Paro: "DurAnte - Una Parodia Infernale”, scritto e diretto da Massi Fruchi. Il finale è per "Teatro Vivo”, il laboratorio di sperimentazione teatrale condotto con successo da Monia Baldini e Fernanda Gonzalez nello spazio polivalente di Meleto. Sabato 27 maggio verrà presentato "A te lascio…”, la restituzione finale del percorso laboratoriale 2022/23. L'ingresso di questa ultima serata è gratuito.